Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos και τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πριν όμως, στις 14:00, οι Galacticos θα αναλύσουν τα πάντα γύρω από το ελληνικό πρωτάθλημα κι όχι μόνο. Ο Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τη Stoiximan Super League, έχοντας στην παρέα τους με συνδέσεις τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Από τις αναμετρήσεις των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβακία που θα μεταδοθεί στις 21:45 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 1, αλλά και εκείνες της Ολλανδίας με τη Λιθουανία (Nova Sports 2) και του Μαυροβουνίου με τη Κροατία (Nova Sports 3) που θα διεξαχθούν την ίδια ώρα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής η Μάλτα υποδέχεται τη Πολωνία (21:45, Nova Sports 4), η Τσεχία το Γιβραλτάρ (21:45, Nova Sports 5) και η Βόρεια Ιρλανδία το Λουξεμβούργο (21:45, Nova Sports Start).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας