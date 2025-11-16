Ο Γιάννης Αλαφούζος κλήθηκε να σχολιάσει τις σχέσεις του με τον μεγαλομέτοχο του Λεβαδειακού Γιάννη Κομπότη.

Ο Γιάννης Κομπότης εμπλέκεται συχνά σε σενάρια για τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Αλαφούζος κλήθηκε να σχολιάσει τη σχέση του με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λεβαδειακό.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Κομπότης είναι ποδοσφαιρικός φίλος, με τον οποίο ανταλλάζουμε ιδέες, μέχρι εκεί. Μας φέρθηκε με σεβασμό, είναι ίσως ο πιο έμπειρος πρόεδρος ΠΑΕ στη Super League. Δεν έχει τέτοια έμπειρία άλλος πρόεδρος. Μας χτυπάνε εύκολα εμάς. Άλλες φορές λένε αληθινά πράγματα κι άλλες όχι. Δεν μας συμπεριφέρεστε με συμπάθεια».