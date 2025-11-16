Το πρώτο μήνυμα του Άγγελου Χαριστέα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς.

Ο Άγγελος Χαριστέας είναι ο διάδοχος του Στέφανου Κοτσόλη στη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς. Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Χρήστος Πρίτσας, κατέληξε στην επιλογή του Legend με την Εθνική του 2004 ως την πλέον καταλληλότερη και ο άλλοτε διεθνής φορ έχει πιάσει ήδη δουλειά.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας των Βορείων Προαστίων στο πλαίσιο προπόνησης της ομάδας στο Ζηρίνειο έστειλε το πρώτο του μήνυμα για την έναρξη της συνεργασίας του με την Κηφισιά.

Οι δηλώσεις του Χαριστέα

«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, στην οικογένεια της Κηφισιάς. Στόχος μας είναι όλοι μαζί να συνεργαστούμε, για να κάνουμε την Κηφισιά πιο δυνατή σε όλα τα επίπεδα. Να την πάμε ακόμα πιο ψηλά.

Έχει γίνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί, γιατί το project είναι πάρα πολύ δυνατό. Θέλω η ομάδα να κάνει ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Να πάμε ακόμα πιο μπροστά και να έχει η ομάδα πρόοδο».