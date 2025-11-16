Δείτε την ώρα και τους τρόπους μετάδοσης της πολυσυζητημένης συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου.

Η μεγάλη ημέρα έφτασε (16/11) για την πολυαναμενόμενη και πρωτοποριακή συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος θα ανοίξει τα χαρτιά του για τον Παναθηναϊκό, ενώπιον των διευθυντών των έξι μεγαλύτερων αθλητικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων φυσικά θα είναι το Gazzetta και ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης.

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα, η... ανάκριση θα αρχίσει στις 21:30, και η μετάδοσή της θα γίνει με δύο τρόπους: μέσω του ΣΚΑΪ Hybrid και του επίσημου καναλιού της ΠΑΕ στο YouTube.

Οι δημοσιογράφοι που θα συμμετέχουν

Συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ να έχει απέναντί του τους εξής δημοσιογράφους:

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, gazzetta.gr

Παντελής Βλαχόπουλος, sport24.gr

Σήφης Βοτζάκης, ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Βασίλης Παπαθεοδώρου, sdna.gr

Βάιος Τσούτσικας, Bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Μιχάλης Τσόχος, Cosmote TV, athletiko.gr

Πώς θα γίνει η συνέντευξη

Η διάρκεια της συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου θα είναι περίπου δύο ώρες, οι οποίες θα είναι χωρισμένες σε πέντε ενότητες που θα καλύπτουν τα πάντα: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τόσο του ίδιου όσο και του Παναθηναϊκού.

Σε κάθε ενότητα, οι δημοσιογράφοι θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν από μία ερώτηση (σ.σ. με διαφορετική σειρά), ενώ ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα και για follow-up, αναλόγως με την απάντηση που θα δώσει ο πρόεδρος του «τριφυλλιού».