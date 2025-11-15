Με την κλήση του Μάριου Βήχου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέδειξε για ακόμα μια φορά πως έχει εικόνα από όλες τις ομάδες της Stoiximan Super League και πως «ανταμοίβει» τους ποδοσφαιριστές που το αξίζουν.

Ο Μάριος Βήχος ήταν η προσθήκη της τελευταίας στιγμής στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα ερχόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ με τη Σκωτία στο Φάληρο και τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στον εξαιρετικό Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου και παρόλο που στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει μεγάλη πληρότητα από τη «δεξαμενή» των διεθνών ο παίκτης των Βοιωτών βρήκε χώρο από τη στιγμή που ο Γιαννούλης ένιωσε ενοχλήσεις και ο Γιώργος Κυριακόπουλος είναι τραυματίας.

Φυσικά αυτή η κλήση αποτελεί μια επιβράβευση για ένα παιδί που είναι σταθερά από πέρυσι από τους κορυφαίους στη θέση του και ακόμα μια απόδειξη πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν παρακολουθεί μόνο τους «μεγάλους» της Stoiximan Super League.

Οι «Σουπερλιγκάτες» κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

Εκτός από ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό και παιδιά μεγαλωμένα εκτός Ελλάδας που «ανακαλύπτει» η Εθνική, όπως οι Καρέτσας, Ζαφείρης και Τριάντης ο Σέρβος Ομοσπονδιακός τεχνικός παρακολουθεί και γηγενείς ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ασχέτως ηλικίας και ομάδας που αγωνίζονται.

Χαρακτηριστικό πως στην προηγούμενη από τη στιγμή που ήταν αμφίβολος ο Καρέτσας κλήθηκε για πρώτη φορά ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις του, ενώ για τα ερχόμενα ματς ο Ανδρέας Τεττέη αντικατέστησε τον Φώτη Ιωαννίδη. Μπορεί ο Έλληνας επιθετικός με ρίζες από την Γκάνα και τη Σιέρα Λεόνε να ανήκει πλέον στον Παναθηναϊκό, όμως τη διαφορά στο πρωτάθλημα την κάνει με τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Από εκεί και πέρα την περασμένη σεζόν ο Γιοβάνοβιτς είχε και πιο «έμπειρα» παιδιά στις κλήσεις από ομάδες πλην Big 5. Ο λόγος για τον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος μέσω των ηγετικών εμφανίσεων του με τον ΟΦΗ κέρδισε εκ νέου θέση στη Γαλανόλευκη, ενώ στις επιλογές του Σέρβου κόουτς ήταν και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης όσο αγωνιζόταν στον Αστέρα AKTOR. Θυμίζουμε πως αμφότεροι οι μεσοεπιθετικοί ήταν στην αποστολή για τους «τελικούς» ανόδου στο Nations League κόντρα στη Σκωτία.

Αυτές είναι έμπρακτες αποδείξεις για το πως αξιολογεί ο Γιοβάνοβιτς τους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος και σίγουρα υπάρχουν κι άλλα νέα παιδιά που έρχονται ή πιο έμπειροι παίκτες που μπορούν να επιστρέψουν στην Εθνική μέσω της Super League.