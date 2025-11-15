Ο Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού κλήθηκε στην Εθνική για το ματς με τη Σκωτία στη θέση του Δημήτρη Γιαννούλη.

Νέα πρόσωπο στην Εθνική ομάδα.

Ο αριστερός μπακ Μάριος Βήχος του Λεβαδειακού κλήθηκε στην αποστολή για το ματς με τη Σκωτία. Για τον αποψινό αγώνα τέθηκε νοκ άουτ ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος έχει μία ενόχληση στο δικέφαλο.

Ο Βήχος γεννήθηκε στις 14/1/00 στην Ιτέα, έχει ύψος 1.80 και υπήρξε διεθνής με την Ελπίδων. Αναδείχθηκε από την Ακαδημία του Λεβαδειακού, όπου είναι βασικό στέλεχος και μετράει συνολικά 153 συμμετοχές, 9 γκολ και 19 ασίστ.

Την τρέχουσα περίοδο είναι εξαιρετικός με τον σύλλογο της Βοιωτίας. Έχει ήδη 14 αγώνες, 1 γκολ και 1 ασίστ σε 1.189 λεπτά.