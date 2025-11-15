Από πλευράς Άρη διαψεύδεται πως υπάρχει ενδιαφέρον για τον άλλοτε φορ της ΑΕΚ, Τόμας Πέκχαρτ.

Ο Τόμας Πέκχαρτ... εμφάνισε τον εαυτό του στη μεταγραφική επικαιρότητα του Άρη. Ο Τσέχος φορ κυκλοφορεί από το καλοκαίρι ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από τη Λέγκια Βαρσοβίας και σε δηλώσεις του σε ΜΜΕ της Πολωνίας υποστήριξε πως υπάρχει ενδιαφέρον από τους Θεσσαλονικείς, κάτι το οποίο διαψεύστηκε από την πλευρά της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, η οποία υποστηρίζει πως δεν υπάρχει κάνένα σχετικό θέμα.

Ο 36χρονος επιθετικός είχε συνεργαστεί με τον Μανόλο Χιμένεθ στην ΑΕΚ, με τους δυο να γνωρίζονται άριστα. Με 48 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος σε 1,5 χρόνο μέτρησε 15 γκολ σε 48 εμφανίσεις, όντας πρώτος σκόρερτης Ένωσης τη σεζόν 2016-17.

Ο υψηλόσωμος striker προέρχεται από σεζόν με 5 τέρματα σε 29 εμφανίσεις με τη Λέγκια, ενώ συνολικά με τους Πολωνούς βρήκε δίχτυα 63 φορές σε 173 συμμετοχές.

Θυμίζουμε πως για την κορυφή της επίθεσης ο Μανόλο Χιμένεθ βασίζεται στον Λορέν Μορόν, ενώ πλέον έχει μπει στην «εξίσωση» και ο Μιγκέλ Αλφαρέλα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στο γόνατο. Από την άλλη εκτός παραμένει ο Τίνο Καντεβέρε, ο οποίο υπέστη τον Οκτώβριο ρήξη μηνίσκου.