Χιμένεθ: «Τίποτε δεν θα μας δοθεί δωρεάν»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε για το επίπεδο αγωνιστικότητας που θα πρέπει να επιδείξει ο Άρης στον εκτός έδρας αγώνα (14/2, 20:00) με τον Βόλο για να πάρει τη νίκη.

Εκτιμώντας ότι η ομάδα του βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ο Μανόλο Χιμένεθ υποστήριξε ότι, ο Άρης θα πρέπει να το επιβεβαιώσει στον εκτός έδρας αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια Novasports, ο προπονητής του Άρη είπε ότι… «είμαστε σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στο καλό αγωνιστικό πρόσωπο που δείξαμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας. Δεν αρκεί, όμως, να είμαστε καλοί με τον Βόλο. Πρέπει να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά μέσα στο γήπεδο για τη νίκη, γιατί τίποτε δεν θα μας δοθεί δωρεάν! Πρέπει να νικήσουμε τον Βόλο, όπως πρέπει να κάνουμε και στα επόμενα παιχνίδια».

Ρωτήθηκε για την αλλαγή προπονητή στον Βόλο αλλά και για τα στοιχεία που περιμένει να δει από την ομάδα του. «Πρέπει να εστιάσουμε στα στοιχεία εκείνα, τα οποία εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε στον αγώνα. Βεβαίως, οι συνεχείς ήττες για τον Βόλο και η αλλαγή του προπονητή, θα επηρεάσουν την αντίπαλη ομάδα. Με όλο το σεβασμό στον Βόλο, εμείς θα εστιάσουμε σε όσα μπορούμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο και μόνο σε αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο δικό μας το παιχνίδι και στο πώς θα κάνουμε τα πράγματα σωστά την ώρα του αγώνα. Να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση και τη μέγιστη όρεξη να αγωνιστούμε για τη νίκη και να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι».

Ο Μανόλο Χιμένεθ υποστήριξε επίσης ότι ο Άρης είναι αναγκαίο να κοιτάξει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. «Υπάρχουν 18 βαθμοί, που διακυβεύονται. Πρέπει πρώτα να δούμε αυτό το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και μετά τα υπόλοιπα που απομένουν. Πρωτίστως στο μυαλό μας έχουμε πώς θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς στον αγώνα με τον Βόλο».