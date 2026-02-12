Οι προβληματισμοί του Μανόλο Χιμένεθ αφορούν όλες τις γραμμές και σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα προσώπων για την 11αδα του Άρη απέναντι στον Βόλο.

Οι σκέψεις του Ισπανού προπονητή αφορούν και τις τρεις γραμμές και πηγάζουν τόσο από τις πραγματικά διαθέσιμες λύσεις, τις αντοχές συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών οι οποίοι προέρχονται από μεγάλο διάστημα απουσίας αλλά και την καταλληλότητα μερικών εξ’ αυτών. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γκαμπριέλ Μισεουί αλλά και στον Κώστα Γαλανόπουλο. Ειδικά για τον δεύτερο δεν υπάρχει σαφή εκτίμηση για την επιστροφή του στη δράση λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Και οι δύο ποδοσφαιριστές παραμένουν στο στάδιο της θεραπείας και της ατομικής προπόνησης.

Αυτό σημαίνει ότι για τον άξονα της μεσαίας γραμμής οι επιλογές δεν είναι αρκετές. Ερωτηματικό αποτελεί η περίπτωση του Μάρτιν Χόνγκλα καθώς Γένσεν και Ράτσιτς είναι οι δύο σίγουροι στον άξονα. Και μένει να φανεί ο τρίτος. Αν ο Χόνγκλα είναι «οκ» προφανώς δεν θα υπάρξει αμφιβολία. Σε αντίθετη περίπτωση πιθανότατα θα διαφοροποιηθεί ο ρόλος ενός εκ των παικτών που αποκτήθηκαν για τα επιθετικά άκρα όπως οι Μπουσαΐντ, Γκαρέ, Αλφαρέλα, Ντούντου. Προφανώς αυτή η απόφαση θα διαμορφώσει δεδομένα στα επιθετικά άκρα. Σε ότι αφορά την κορυφή της επίθεσης, η επιστροφή του Τίνο Καντεβέρε προσφέρει επιπλέον επιλογή στις ήδη υπάρχουσες των Μορόν, Κουαμέ με τον δεύτερο να θεωρείται βασικός υποψήφιος για τη θέση στην 11αδα.

Πηγαίνοντας στην αμυντική τετράδα, η απουσία του Άλβαρο Τεχέρο θα επαναφέρει τον Νοά Φαντιγκά στη φυσική θέση του, στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Ο Χαμζά Μεντίλ επιστρέφει έπειτα από απουσία τριών μηνών και στην ιεραρχία είναι αρκετά πιο μπροστά από τον Μάρτιν Φρίντεκ ο οποίος – στο μυαλό του Μανόλο Χιμένεθ – δεν έχει ξεφύγει από τα όρια μιας λύσης ανάγκης.

Πέραν των παραπάνω, ο Ισπανός τεχνικός έχει να διαχειριστεί και το ζήτημα των… διαβατηρίων. Φαμπιάνο, Μεντίλ, Χόνγκλα, Καντεβέρε Ντούντου και Νινγκ είναι οι έξι ποδοσφαιριστές οι οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις ξένων γεγονός το οποίος βάζει σε δύσκολη θέση τον τελευταίο.