Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα (14/2, 20:00) με τον Βόλο ενόψει του οποίου ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Δεδομένες είναι οι απουσίες των Μισεουί, Γαλανόπουλου οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών και συνεχίζουν το πρόγραμμα θεραπειών και ατομικής προπόνησης, όπως και αυτή του Άλβαρο Τεχέρο λόγω συμπλήρωσης καρτών. Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός προπονητής προχώρησε σε διάφορες δοκιμές στη διάρκεια της προετοιμασίας δείχνοντας ότι ο Μάρτιν Φρίντεκ είναι ο επικρατέστερος για το αριστερό άκρο της άμυνας καθώς ο Νοά Φαντιγκά θα επιστρέψει στο αντίστοιχο δεξί. Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα διατηρηθούν στο κέντρο της άμυνας όπως και ο Γιώργος Αθανασιάδης κάτω από την εστία.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκτός απροόπτου θα παραμείνουν οι Ράτσιτς-Χόνγκλα και Γένσεν ενώ αλλαγές προβλέπονται στην επιθετική τριάδα. Ο Κάρλες Πέρεθ θα διατηρηθεί στη δεξιά πλευρά καθώς οι Δώνης, Ντούντου, Μπουσαΐντ διεκδικούν την αντίστοιχη θέση στην αριστερή ενώ ο Κριστιάν Κουαμέ φέρεται να είναι η βασική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης.