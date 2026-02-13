Άρης: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Χιμένεθ
Δεδομένες είναι οι απουσίες των Μισεουί, Γαλανόπουλου οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών και συνεχίζουν το πρόγραμμα θεραπειών και ατομικής προπόνησης, όπως και αυτή του Άλβαρο Τεχέρο λόγω συμπλήρωσης καρτών. Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός προπονητής προχώρησε σε διάφορες δοκιμές στη διάρκεια της προετοιμασίας δείχνοντας ότι ο Μάρτιν Φρίντεκ είναι ο επικρατέστερος για το αριστερό άκρο της άμυνας καθώς ο Νοά Φαντιγκά θα επιστρέψει στο αντίστοιχο δεξί. Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα διατηρηθούν στο κέντρο της άμυνας όπως και ο Γιώργος Αθανασιάδης κάτω από την εστία.
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκτός απροόπτου θα παραμείνουν οι Ράτσιτς-Χόνγκλα και Γένσεν ενώ αλλαγές προβλέπονται στην επιθετική τριάδα. Ο Κάρλες Πέρεθ θα διατηρηθεί στη δεξιά πλευρά καθώς οι Δώνης, Ντούντου, Μπουσαΐντ διεκδικούν την αντίστοιχη θέση στην αριστερή ενώ ο Κριστιάν Κουαμέ φέρεται να είναι η βασική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.