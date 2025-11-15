Συνέντευξη Αλαφούζου: Όλες οι λεπτομέρειες για την πρωτοποριακή συνέντευξη

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε ενόψει της συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου στους διευθυντές των μεγαλύτερων αθλητικών ΜΜΕ.

Αντίστροφα πλέον μετράει ο χρόνος για τη μεγάλη και πρωτοποριακή, λόγω του τρόπου που θα γίνει, συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου στους διευθυντές των μεγαλύτερων αθλητικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της χώρας, μεταξύ των οποίων φυσικά και θα είναι το Gazzetta και ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης.

Αυτή λοιπόν θα ξεκινήσει στις 21:30 και η μετάδοσή της θα γίνει με δύο τρόπους: μέσω του ΣΚΑΪ Hybrid και του επίσημου καναλιού της ΠΑΕ στο YouTube.

Οι δημοσιογράφοι που θα συμμετέχουν

Συντονιστής θα είναι ο Πάνος Βόγλης, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ να έχει απέναντί του τους εξής δημοσιογράφους:

Δημήτρης Κωνσταντινίδης, gazzetta.gr

Παντελής Βλαχόπουλος, sport24.gr

Σήφης Βοτζάκης, ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Βασίλης Παπαθεοδώρου, sdna.gr

Βάιος Τσούτσικας, Bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Μιχάλης Τσόχος, Cosmote TV, athletiko.gr

Πώς θα γίνει η συνέντευξη

Η διάρκεια της συνέντευξης του Γιάννη Αλαφούζου θα είναι περίπου δύο ώρες, οι οποίες θα είναι χωρισμένες σε πέντε ενότητες που θα καλύπτουν τα πάντα: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, τόσο του ίδιου όσο και του Παναθηναϊκού.

Σε κάθε ενότητα, οι δημοσιογράφοι θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν από μία ερώτηση (σ.σ. με διαφορετική σειρά), ενώ ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα και για follow-up, αναλόγως με την απάντηση που θα δώσει ο πρόεδρος του «τριφυλλιού».