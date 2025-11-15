Το Netflix έφερε στις οθόνες την ιστορία ενός θρύλου του τουρκικού ποδοσφαίρου και άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, τον Λευτέρη Αντωνιάδη.

Στις 14 Νοεμβρίου έκανε πρεμιέρα στο Netflix μια ταινία αφιερωμένη σε μια από τις πιο ξεχωριστές μορφές του τουρκικού ποδοσφαίρου, τον Λευτέρη Αντωνιάδη. Ένας παίκτης ο οποίος μεγαλούργησε στη γειτονική μας χώρα, αλλά πέρασε και από την ΑΕΚ για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Με τίτλο «Lefter: An Ordinaryus Story», το φιλμ αφηγείται τη διαδρομή του θρυλικού «Λεφτέρ», ενός αθλητή που θεωρείται ακόμη και σήμερα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Τουρκίας και της Φενέρμπαχτσε, με περισσότερα από 400 γκολ. Η ταινία φωτίζει τη ζωή ενός ανθρώπου που γεννήθηκε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη και με το πραγματικό όνομα Λευτέρης Αντωνιάδης, ενώ στη συνέχεια οι Τούρκοι του πρόσθεσαν σε αυτό το «Κιουτσούκ» (=μικρός) λόγω του ύψους του.

Πότε έπαιξε στην ΑΕΚ

Ο «Λεφτέρ» φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ το 1964, σε ηλικία 39 ετών. Σε μία αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή τραυμάτισε το γόνατο του κι έβαλε τέλος στην καριέρα του, έχοντας σημειώσει δύο γκολ σε πέντε συμμετοχές με τους «κιτρινόμαυρους».



