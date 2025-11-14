Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για μία ξεχωριστή περίπτωση στον Ολυμπιακό.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τσικίνιο είναι ένας από τους πιο πολύτιμους παίκτες του Ολυμπιακού. Για την ικανότητα του τόσο να σκοράρει και να βγάζει ασίστ, όσο και να έχει αφενός μεν συνεργασίες, αφετέρου δε να βοηθάει στην πίεση ψηλά, στα μαρκαρίσματα και γενικά και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού.

Απλά, με αφορμή το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού, με την Κηφισιά, έχω την αίσθηση ότι ο έμπειρος Πορτογάλος άσος ίσως χρειάζεται λίγο διαφορετική διαχείριση. Νομίζω ότι του γίνεται συχνά μία υπερχρήση με συνέπεια να του στερείται σε αρκετά παιχνίδια μία μεγαλύτερη φρεσκάδα. Τον έβλεπα την περασμένη Κυριακή στη Νεάπολη και νομίζω ότι δεν είχε την ενέργεια που χρειάζονταν στο παιχνίδι του ως ο παίκτης πίσω από τον σέντερ φορ.

Δεν λέω ότι ήταν κακός ο Τσικίνιο-είχε καλές κινήσεις, σούταρε, πάσαρε, έκοψε μία φορά, έκλεψε άλλη μία. Λέω ότι δεν είχε το κάτι παραπάνω που περιμένεις από το 10άρι του Ολυμπιακού. Μέσα στην περιοχή κόβονταν, δεν είχε τις καλύτερες μπαλιές, τα τελειώματα του δεν ήταν ιδανικά, κάποιες στιγμές πήγε δεύτερος στην μπάλα κλπ.

Ο Πορτογάλος έχει παίξει και στα 14 παιχνίδια του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα και το Τσάμπιονς Λιγκ. Δηλαδή έχει πάρει ανάσες μόνο στο Κύπελλο. Ασφαλώς δεν μπορώ να είμαι βέβαιος στις κρίσεις μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν έπαιζε κάπως λιγότερο ίσως είχε τη δυνατότητα να δώσει περισσότερα βγάζοντας μία άλλη φρεσκάδα στο παιχνίδι του. Για παράδειγμα, όταν ο Μεντιλίμπαρ τον είχε αφήσει στον πάγκο με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και τον είχε βάλει στα 25 τελευταία λεπτά, και πολύ καλά είχε πάει στο τέλος του ντέρμπι, αλλά και όταν επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι ήταν ο MVP σκοράροντας δύο φορές στο 3-2 επί του Λεβαδειακού.

Είναι αλήθεια ότι άλλον παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Τσικίνιο γι’ αυτή τη θέση πίσω από τον σέντερ φορ ο Ολυμπιακός δεν έχει. Έχει αρκετούς να παίξουν εκεί (Ταρέμι, Καμπελά, Γιαζίτσι), αλλά όχι πολυσύνθετους όπως ο πρώην άσος της Μπενφίκα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ εναλλακτικά χρησιμοποιεί πιο πολύ τον Νασιμέντο ως δεκάρι, πολύ απλά γιατί θέλει σε αυτή τη θέση τρεξίματα, ένταση κι ενέργεια, που οι άλλοι επιθετικογενείς παίκτες δεν την δίνουν.

Απλά ίσως σε παιχνίδια μικρότερης επικινδυνότητας αυτοί οι τρεις (Ταρέμι, Γιαζίτσι, Καμπελά) να μπορούσαν να δώσουν πράγματα και παράλληλα να παίρνει κι ανάσες ο Τσικίνιο, ώστε να είναι πιο έτοιμος στα πιο δύσκολα .

Άσχετο: Γιατί κάτι μου λέει ότι ο Λανουά θα αρχίσει πάλι να ορίζει συνεχώς διαιτητές από τη Θεσσαλονίκη και τα «περίχωρα» στα παιχνίδια του Ολυμπιακού;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Να δούμε και τι «κοράκι» θα στείλει η ΟΥΕΦΑ για το Ολυμπιακός-Ρεάλ! Παρεμπιπτόντως, να σας υπενθυμίσω ότι πριν το Ολυμπιακός-PSV είχα καταγράψει εδώ το ρεκόρ του Γάλλου Τουρπέν όσες φορές είχε σφυρίξει την ολλανδική ομάδα. Και είχα αναδείξει πως ήταν αήττητη: Με τη Ρέϊντζερς στην Σκωτία 2-2 το 2023, με τη Μίντιλαντ στη Δανία 1-0 το 2021, με τον Ολυμπιακό 2-1 την Ολλανδία το 2021, με τη Ροστόφ στη Ρωσία 2-2 το 2016. Σε τέσσερα ματς, τα τρία εκτός έδρας, δυο ισοπαλίες και δύο νίκες.

Παρέμεινε δε αήττητη και σε πέμπτο ματς, στο Καραϊσκάκη, με την ισοπαλία 1-1, με εκείνο το φάουλ που σφύριξε στο 92’ εις βάρος του Μουζακίτη. Θα μου πείτε, «ήταν;». Και θα σας απαντήσω, «πόσα φάουλ υπάρχουν υπέρ του Ολυμπιακού έξω από τις αντίπαλες περιοχές και δεν τα δίνουν τα κοράκια της ΟΥΕΦΑ;»! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά δίνουν και ανάποδα τα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και αποβάλλουν έτσι παίκτες του, όπως ο Έσε στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι