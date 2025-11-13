Ο Ζέκα και ο Μάκης Λιβαθηνός εκπροσώπησαν τον Παναθηναϊκό στο συνέδριο TransferRoom.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανάμεσα στους 280 συλλόγους που βρέθηκαν στο συνέδριο TransferRoom της Λισαβόνας.

Παρόντες από το τριφύλλι ήταν ο παλαίμαχος άσος Ζέκα, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στο τμήμα σκάουτινγκ και ο επικεφαλής του τμήματος Μάκης Λιβαθηνός. Ένα συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν και δεκάδες μάνατζερ. Γίνονταν συναντήσεις διάρκειας 15 λεπτών η καθεμία, ενώ το πρότζεκτ ForClubs προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων διεθνών γεφυρών, βασισμένο στο παράδειγμα της Γιουβεντούδε με την Οσασούνα, που έχει ήδη αποτελέσματα.

Ο Ζέκα που ταξίδεψε στη Λισαβόνα και λόγω γλώσσας, αλλά και ο Λιβαθηνός συζήτησαν με εκπροσώπους άλλων συλλόγων, μάνατζερ και κορυφαίους οικονομικούς αναλυτές του ποδοσφαίρου, εστιάζοντας σε θέματα όπως:

Πώς οι σύλλογοι μπορούν να περάσουν από την επιβίωση στην κερδοφορία, η άνοδος των πολυϊδιοκτησιακών μοντέλων, διακυβέρνηση και οικονομικό πλαίσιο, σύγκριση κόστους ρόστερ και όριο μισθών.

