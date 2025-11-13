Παναθηναϊκός: Μία ημέρα στη ζωή ενός εσώκλειστου παιδιού στην ακαδημία (vid)
Ο Παναθηναϊκός θέλησε να δώσει στους φιλάθλους του μία... τζούρα από το πως είναι η ζωή των παιδιών που βρίσκονται στην ακαδημία του εσώκλειστα, δηλαδή διαμένουν στους κοιτώνες του κλαμπ.
Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν, λοιπόν, ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οι βασικές δραστηριότητες που κάνουν στην καθημερινότητά τους τα παιδιά αυτά.
Από το ξύπνημα τους το πρωί, τις ετοιμασίες τους και το σχολείο μέχρι το διάβασμα μετά απ' αυτό, την προπόνηση, το βραδινό και το χαλάρωμα στο playroom.
Δείτε το ωραίο βίντεο που δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.