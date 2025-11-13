Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο για να δείξει πως είναι η ζωή των παιδιών των ακαδημιών που μένουν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να δώσει στους φιλάθλους του μία... τζούρα από το πως είναι η ζωή των παιδιών που βρίσκονται στην ακαδημία του εσώκλειστα, δηλαδή διαμένουν στους κοιτώνες του κλαμπ.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν, λοιπόν, ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οι βασικές δραστηριότητες που κάνουν στην καθημερινότητά τους τα παιδιά αυτά.

Από το ξύπνημα τους το πρωί, τις ετοιμασίες τους και το σχολείο μέχρι το διάβασμα μετά απ' αυτό, την προπόνηση, το βραδινό και το χαλάρωμα στο playroom.