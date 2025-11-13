Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δηλώσει πρόσφατα το γεγονός ότι εξετάζει να επαναφέρει τον σχηματισμό με δύο επιθετικούς και υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που ίσως τον οδηγήσουν εκεί.

Στο ξεκίνημα της σεζόν ο Μάρκο Νίκολιτς είχε εφαρμόσει τον σχηματισμό του ρόμβου, τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει στα τέσσερα πρώτα ματς της ΑΕΚ με Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού. Στη συνέχεια ο Σέρβος τεχνικός εγκατέλειψε τον ρόμβο, πηγαίνοντας σταθερά μέχρι σήμερα σε σχηματισμό με ακραίους. Είτε με 4-2-3-1, είτε με 4-4-1-1, είτε με 4-4-2. Στη συνέντευξη που έδωσε ο Λούκα Γιόβιτς στο σερβικό Mozzart Sport μεταξύ άλλων τόνισε πως αρχικά το πλάνο ήταν να παίζει η ΑΕΚ με δύο επιθετικός, ωστόσο μετά τον τραυματισμό του Ζίνι αυτό έμεινε πίσω. Πλέον με την επικείμενη επιστροφή του Ανγκολέζου φορ μετά τη διακοπή φαντάζει πιθανή και η επανεμφάνιση ενός σχηματισμού με δύο επιθετικούς. Είτε σε ρόμβο, είτε όχι.

Ο Νίκολιτς έχει δηλώσει ότι του αρέσει να παίζει με δύο φορ

Ο Νίκολιτς είχε εξωτερικεύσει αυτή τη σκέψη του, δηλαδή την επαναφορά του σχηματισμού με δύο επιθετικούς, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου. Συγκεκριμένα αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, όταν είχε δηλώσει ότι μετά το διάστημα των Εθνικών ομάδων είναι πιθανή η επανεμφάνιση ενός σχήματος με δύο φορ καθώς είναι κάτι που του αρέσει. «Είναι από τις αγαπημένες μου κινήσεις να παίζω με δύο φορ. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τραυματισμούς. Ενδεχομένως μετά τη διακοπή να γίνει πιο συχνό αυτό το σχήμα με τους δύο επιθετικούς», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός. Σε διάφορα παιχνίδια μάλιστα στα δεύτερα ημίχρονα όταν έψαχνε γκολ είχε προχωρήσει σε αλλαγές επιλέγοντας δυάδα Γιόβιτς και Πιερό στην κορυφή.

Η έλλειψη ακραίων λόγω των απουσιών των Ελίασον και Κουτέσα

Εκτός της χρησιμοποίησης των δύο φορ, η κουβέντα συγκεκριμένα για τον ρόμβο γίνεται λόγω των απουσιών που θα έχει ο Νίκολιτς στα άκρα με την επανέναρξη. Ο Ελίασον έχει κάνει επέμβαση καθαρισμού στον μηνίσκο και δεν θα είναι διαθέσιμος, ενώ τελευταία τέθηκε νοκ άουτ με μυϊκό τραυματισμό ο Κουτέσα. Συνεπώς με δύο λιγότερες επιλογές στις πτέρυγες και με την επικείμενη επιστροφή του Ζίνι είναι πιθανό ο Νίκολιτς να εξετάσει την επιστροφή στον ρόμβο. Η αλήθεια είναι πως το καλοκαίρι αυτός ο σχηματισμός είχε δώσει μια συμπαγή ανασταλτική λειτουργία, από την άλλη βέβαια είχε εμφανίσει προβλήματα στην ανάπτυξη και στη δημιουργία.

Η παρουσία των Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο και η επιστροφή Περέιρα

Τώρα όμως υπάρχουν και διαφορετικά δεδομένα καθώς ο Νίκολιτς θα έχει στα χέρια του δύο λύσεις που δεν τις είχε διαθέσιμες στα ευρωπαϊκά προκριματικά του καλοκαιριού. Οι Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο εντάχθηκαν στο κιτρινόμαυρο ρόστερ τον Σεπτέμβριο. Είναι παίκτες του άξονα και θα μπορούσαν να προσφέρουν στον Νίκολιτς τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης του Σέρβου χαφ στο «έξι» και του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού στο «δέκα» στον ρόμβο. Συν τοις άλλοις υπάρχει και η επιστροφή του Περέιρα, ο οποίος αποτελούσε τον πιο σημαντικό παίκτη του Νίκολιτς στον ρόμβο παίζοντας στο «οκτώ», με τον Αργεντινό μέσο να έχει επανέλθει τελευταία μετά τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός για δυόμιση μήνες.