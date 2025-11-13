Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει τραβήξει τα βλέμματα των ευρωπαϊκών ομάδων με τις σεζόν που κάνει στον Ολυμπιακό και φαίνεται πως η Ναντ τον έχει σε περίοπτη θέση στο μπλοκάκι της.

Τι και αν μέχρι να έρθει στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν είχε κάνει κάτι μεγάλο στην Ευρώπη; Ο 32χρονος Μαροκινός έχει βρει την... Ιθάκη στο ελληνικό πρωτάθλημα και ήδη σε 109 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 69 γκολ με τους Πειραιώτες, έχοντας σαρώσει τα πάντα αυτά τα δύο χρόνια.

Φέτος έχει φτάσει τα 9 γκολ σε 15 παιχνίδια έως τώρα και έχει προσελκύει το ενδιαφέρον ομάδων της Ευρώπης αλλά και από όλον τον κόσμο για την περίπτωση του. Σύμφωνα με το « lionsdelatlas.ma », ο Μαροκινός επιθετικός έχει μπει στο στόχαστρο της γαλλικής Ναντ, όπου βρίσκεται ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο γαλλικός σύλλογος παρακολουθεί στενά την περίπτωση του διεθνή φορ και όχι άδικα από τη στιγμή που ο συμπατριώτης του και άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού έχει αφήσει θετικά δείγματα στα πρώτα δέκα ματς όπου μετρά δύο γκολ.

Να θυμίσουμε πως ο Ελ Αραμπί είχε παίξει ενεργό ρόλο στη μεταγραφή του Ελ Καμπί στον Ολυμπιακό, κάτι που είχε παραδεχθεί και ο ίδιος Μαροκινός. Τέλος, το συμβόλαιο του 32χρονου killer ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Γάλλοι θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συνθήκη από τον ερχόμενο Γενάρη.