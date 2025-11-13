Η οικογένεια Σιπιόνι είδε από κοντά τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Πάμε Ολυμπιακάρα» (vid)

Στο ΣΕΦ βρέθηκε μεταξύ άλλων ο Λορέντσο Σιπιόνι του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού για να δει από κοντά την μπασκετική ομάδα κόντρα στη Ζαλγκίρις ενώ στο πλάι του ήταν και οι γονείς του.

Στο πλάι του μπασκετικού Ολυμπιακού ήταν άνθρωποι του ποδοσφαιρικού για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις καθώς τόσο ο κόουτς, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο και οι ποδοσφαιριστές Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Στρεφέτσα και Σιπιόνι, βρέθηκαν στις εξέδρες του ΣΕΦ .

Ο τελευταίος μάλιστα ήταν μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα με αφορμή την άδεια που έχει δώσει ο Ισπανός προπονητής στους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα ο νεαρός χαφ είπε στην κάμερα: «Πάμε Ολυμπιακάρα».