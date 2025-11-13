Η οικογένεια Σιπιόνι είδε από κοντά τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Πάμε Ολυμπιακάρα» (vid)
Στο πλάι του μπασκετικού Ολυμπιακού ήταν άνθρωποι του ποδοσφαιρικού για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις καθώς τόσο ο κόουτς, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο και οι ποδοσφαιριστές Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Στρεφέτσα και Σιπιόνι, βρέθηκαν στις εξέδρες του ΣΕΦ.
Ο τελευταίος μάλιστα ήταν μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα με αφορμή την άδεια που έχει δώσει ο Ισπανός προπονητής στους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα ο νεαρός χαφ είπε στην κάμερα: «Πάμε Ολυμπιακάρα».
