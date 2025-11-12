Και επίσημα ο Κριστιάνο Μπάτσι αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Πανσερραϊκού.

Μόνο τα τυπικά απέμεναν για να αποχωρήσει ο Κριστιάνο Μπάτσι από την τεχνική ηγεσία του Πανσερραϊκού, έχοντας μάλιστα ήδη βρει και τον επόμενο σταθμό στην προπονητική του καριέρα και συγκεκριμένα στην πορτογαλική Τοντέλα.

Με μια λιτή ανακοίνωση τα «Λιοντάρια» γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας με τον Μπάτσι το βράδυ της Τετάρτης: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Κριστιάνο Μπάτσι».

Ο 50χρονος Ιταλός προπονητής κάθισε σε δέκα παιχνίδια στον πάγκο του Πανσερραϊκού έχοντας απολογισμό μίας νίκης, δύο ισοπαλιών και επτά ηττών.

Όπως είναι γνωστό, ο Ισπανός Ζεράρ Σαραγόσα αναμένεται να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του στα «Λιοντάρια».