Με Αϊντχόφεν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και αν δεν είχε το... λάθος στο τέλος, ίσως να μιλάγαμε για μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό. Ωστόσο ο Ζέλσον Μάρτινς απέδειξε πώς δεν ήταν... παρένθεση μετά το ματς που έκανε με την Κηφισιά με μοναδικό ερωτηματικό η σταθερότητα.

«Δε θέλουμε να του λέμε πολλά και να τον αλλάξουμε, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας αρέσει πολύ και βοηθάει πολύ στην επίθεση, όπως επίσης μπορεί να μη φαίνεται τόσο αλλά βοηθάει σημαντικά και στην άμυνα», ήταν τα αποθεωτικά λόγια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγα λεπτά μετά το διπλό του Ολυμπιακού στην Κηφισιά (3-1).

Αυτά τα λόγια αφορούσαν τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος μετά την Αϊντχόφεν, έκανε ακόμα ένα γεμάτο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά, εντυπωσιάζοντας με τους αριθμούς και τις σημαντικές βοήθειες στο επιθετικό κομμάτι καθώς κέρδισε τα δύο πέναλτι και την αποβολή του Μαϊντάνα με τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο.

Το Gazzetta καταπιάνεται από την συνολική εμφάνιση του 30χρονου εξτρέμ που ήταν εκ των κορυφαίων στον αγωνιστικό και έπειτα από αυτά τα δύο παιχνίδια, το ερώτημα είναι ένα. Βρήκε ο Ζέλσον τον παλιό του... εαυτό;

Μέσα και στα τρία γκολ κόντρα στην Κηφισιά

Μετά το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν όπου τα έκανε σχεδόν... όλα, ο Ζέλσον Μάρτινς συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις και κόντρα στην Κηφισιά όπου είχε ενεργό ρόλο σε όλα τα γκολ του Ολυμπιακού. Ο 30χρονος εξτρέμ είναι εκείνος που πήρε την μπάλα από τον Νασιμέντο στο πρώτο γκολ, γύρισε με μέτωπο προς την εστία και άνοιξε στον Ροντινέι για να έρθει η ασίστ στον Νασιμέντο.

Η κίνηση του Πορτογάλου να γυρίσει το κορμί προς την εστία και να κουβαλήσει την μπάλα προς την περιοχή, από τη μία τράβηξε τους αμυντικούς της Κηφισιάς και από την άλλη έδωσε χρόνο στον Νασιμέντο από τη μεσαία γραμμή να βρεθεί στην περιοχή του Ραμίρεζ.

Όλα αυτά για να έρθει το 0-1 στο 37ο λεπτό για τους Πειραιώτες. Στο δεύτερο μέρος, ο Ζέλσον ήταν κύρια πηγή... κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα καθώς στο 56ο λεπτό ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι από τον Αμανί, ο οποίος τον ανέτρεψε στην περιοχή και στη συνέχεια στο 70ο λεπτό, στην προσπάθεια του να περάσει την μπάλα στην περιοχή, ανάγκασε τον ίδιο παίκτη να κάνει χέρι στην περιοχή.

Αμφότερα μετατράπηκαν σε γκολ από τον Ελ Καμπί και ο Ολυμπιακός έφυγε με το... διπλό από τη Νεάπολη. Έτσι, ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει άμεση συμμετοχή στα τρία από τέσσερα τελευταία γκολ σε δύο ματς και στο ένα είχε ενεργό ρόλο.

Οι εξαιρετικοί αριθμοί στο ανασταλτικό κομμάτι και η αποβολή!

Ο Μεντιλίμπαρ έκανε λόγο για βοήθειες του Ζέλσον στο αμυντικό σκέλος παρότι δεν τις διακρίνουν όλοι. Με τη... γλώσσα των αριθμών, είναι εύκολα κατανοητή η συνεισφορά του Πορτογάλου εξτρέμ στο τρανζίσιον και στο ντουμπλάρισμα με τον Ροντινέι.

Προσέξτε, δεν είναι μόνο το θέμα της άμυνας αλλά και το πρέσινγκ όταν έχει την μπάλα ο αντίπαλος κοντά στην περιοχή του. Στο παιχνίδι με την Κηφισιά, ο Ζέλσον μέτρησε συνολικά 13 μονομαχίες στο έδαφος και βγήκε νικητής τις επτά από αυτές ενώ κέρδισε ακόμα και μονομαχία στον αέρα με αντίπαλο του.

Παράλληλα είχε τέσσερις επανακτήσεις της μπάλας κατά τη διάρκεια του αγώνα ενώ έριξε αρκετό τρέξιμο στην πλευρά του αλλά και σε άλλους χώρους που κινήθηκε όπως στην αντίθετη πλευρά αλλά και τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Εκτός από τις φάσεις των γκολ, ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν ιδιαίτερα κινητικός και από εκείνον προήλθε η αποβολή του Μαϊντάνα στο 61ο λεπτό, εξέλιξη που άφησε την Κηφισιά με δέκα παίκτες και έκανε ευκολότερο το έργο του Ολυμπιακού. Μάλιστα, ο 23χρονος ακραίος μπακ είχε μπει ως αλλαγή στο ημίχρονο αντί του Λαρουσί.

Μέσα σε 16 λεπτά, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός κέρδισε δύο φάουλ από εκείνον και ο διαιτητής του έδειξε ισάριθμες φορές την κίτρινη κάρτα, αποβάλλοντας τον από το ματς.

Ψάχνει τη δική του σταθερότητα...

Η ποιότητα και τη τεχνική κατάρτιση του Ζέλσον Μάρτινς είναι αδιαμφησβήτητη αλλά το κύριο θέμα του 30χρονου είναι η έλλειψη σταθερότητα στις επιδόσεις του. Στα τελευταία παιχνίδια, μας έχει κάνει να θυμηθούμε τον ποδοσφαιριστή που όλοι στην Ευρώπη θαύμαζαν όταν ήταν στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Γκολ, κερδισμένα πέναλτι, σημαντικές βοήθειες σε άμυνα και επίθεση αλλά και ένας... ζογκλέρ που με τις ντρίμπλες του αναστατώνει τις αντίπαλες άμυνες. Τόσο κόντρα στην Αϊντχόφεν όσο και κόντρα στην Κηφισιά, έδειξε ένα πρόσωπο που κάνει τον Μεντιλίμπαρ να... τρίβει τα χέρια του όσον αφορά το κομμάτι των εξτρέμ.

Ωστόσο, το σημαντικό για τον Μάρτινς είναι αυτό που τον... ταλαντεύει αυτά τα δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Να βρει σταθερότητα στις επιδόσεις και μην είναι «τρενάκι» όσον αφορά τους αριθμούς και τις εμφανίσεις του. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει τι μπορεί να προσφέρει, ο ίδιος φαίνεται ότι έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και απομένει η διάρκεια.