Μεγαλύτερη των αρχικών εκτιμήσεων θα είναι η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Αστάνα στις 9 Δεκεμβρίου για τον αγώνα με την Καϊράτ.

Για τα δεδομένα ενός τέτοιου ταξιδιού ήδη ο αριθμός των φίλων των Πειραιωτών που επρόκειτο να δώσουν το παρών στην Αστάνα στον αγώνα της 9ης Δεκεμβρίου με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις θα ήταν σημαντικός (250 άτομα). Πλην όμως οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρότι είναι ένα πολύωρο ταξίδι και οι συνθήκες στην Αστάνα δεν θα είναι καθόλου εύκολες από πλευράς καιρού ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι σαφώς περισσότερος (για την αναμέτρηση Καϊράτ - Ολυμπιακός που θα διεξαχθεί για τη League Stage του Champions League).

Με βάση τις τελευταίες πηγές στο γήπεδο της Αστάνα θα βρεθούν σχεδόν 350 φίλοι των Ερυθρόλευκων. Ο 12ος παίκτης της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει το παρών και στην Αστάνα και την Astana Arena (που μπορεί να φιλοξενήσει 30.000 κόσμο) σε ένα παιχνίδι που είναι οριακό και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί πάση θυσία την κατάκτηση της νίκης για να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση μέσα από τη League Stage του θεσμού του Champions League.