Ολοταχώς για sold out και με ΟΦΗ από τους οπαδούς του Ολυμπιακού: Έχουν μείνει λιγότερα από 800 εισιτήρια!

Ελάχιστα «μαγικά χαρτάκια» έχουν μείνει διαθέσιμα για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, με τους οπαδούς των Πειραιωτών να οδεύουν σε ακόμα ένα sold out.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με σκοπό να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Αναμένεται οι οπαδοί να δώσουν δυναμικό παρών στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης» καθώς έχουν μείνει μόλις 800 εισιτήρια για να ανακοινωθεί sold out για ακόμα μία εντός έδρας αναμέτρηση των Πειραιωτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Λιγότερα από 800 εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα με τον ΟΦΗ!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί σήμερα Σάββατο (17:00) τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο θα είναι εκ νέου κατάμεστο.

Έχουν απομείνει λιγότερα από 800 εισιτήρια και βαδίζουμε ολοταχώς για ένα ακόμη sold out, όπως έχει συμβεί άλλες 19 φορές εντός του 2025 στο φαληρικό γήπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiacos.org έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Για περισσότερα πατήστε εδώ:

https://www.olympiacos.org/2025/11/11/ta-eisitiria-ton-agonon-me-atromito-ofi-kai-kifisia/

Τώρα που περνά η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, οι φίλαθλοι σπεύδουν δυναμικά να εξασφαλίσουν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού για το 2025 στο Καραϊσκάκη.»