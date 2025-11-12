Ο Νίκος Aθανασίου γράφει για την πρόσληψη του Στέφανου Κοτσόλη στον Παναθηναϊκό.

Στο όχι και τόσο θαυμαστό περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, η σχετική θεωρία αναφέρει πως οι παίκτες που έχουν φορέσει την φανέλα ενός συλλόγου, μπορούν να αποτελέσουν τα καλύτερα στελέχη, τους κορυφαίους προπονητές και πάει λέγοντας. Το άθλημα, βέβαια, έχει προχωρήσει, τα στελέχη πρέπει να είναι, πλέον, επαρκώς επιμορφωμένα και εκπαιδευμένα με γνώσεις management και ενός ολοκληρωμένου ποδοσφαιρικού πακέτου πολύ πιο διαφορετικού τύπου από το made in Greece «έχει παίξει ποδόσφαιρο σε κορυφαίο επίπεδο και ξέρει».

Για αυτό η τελευταία φουρνιά των βετεράνων σύγχρονων παικτών βρίσκει το νόημα και πολύ καλά κάνει, να ακολουθεί τα διάφορα προγράμματα της UEFA ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να αναλαμβάνουν δουλειές, έχοντας τα εχέγγυα να είναι αποτελεσματικοί στη νέα σελίδα που ανοίγουν στη καριέρα τους. Υπό το παραπάνω πρίσμα, η πρόσληψη του Στέφανου Κοτσόλη δεν είναι ένα καλά μαντάτο για τον Παναθηναϊκό επειδή ο παλαίμαχος κίπερ έχει φορέσει την φανέλα της ομάδας ή επειδή αποτελεί γέννημα θρέμμα του κλαμπ. Το ότι έπαιξε κάποτε για το Τριφύλλι, για τα καθήκοντα που αναλαμβάνει, δεν λέει απολύτως τίποτα.

Είναι άδικο για τον Κοτσόλη να κρίνεται ακόμη και θετικά για αυτό. Ναι πάντα η επιστροφή ενός παιδιού αγαπητού στους οπαδούς δημιουργεί ένα κλίμα ευφορίας και ικανοποίησης, όμως, η δουλειά είναι κάτι το διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε έναν αθλητικό διευθυντή που απλά κάποτε υπερασπίστηκε την «πράσινη» εστία.

Καλωσορίζουμε τον Στέφανο Κοτσόλη ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

Ο Στέφανος αναλαμβάνει τον ρόλο του Αθλητικού Διευθυντή.

Καλώς ήρθες πισώ, Στέφανε!☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/fitTpeUAVc November 10, 2025

Ο Παναθηναϊκός έβαλε στις διαδικασίες του, ένα από τα λίγα ικανά στελέχη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενός ποδοσφαίρου που σπάνια δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους του αθλήματος να παρουσιάσουν έργο σε βάθος χρόνου. Ο 46χρονος αθλητικός διευθυντής πήρε μία ομάδα από το μηδέν, από την Γ' Εθνική, την έφτασε στη Super League και την ανέβασε και δεύτερη φορά, έχοντας ρόλο, λόγο και αποφάσεις στα πάντα. Από τα πιο μεγάλα μέχρι τα πιο μικρά. Ήταν ποδοσφαιρικά μια ορχήστρα μόνος του και τα δείγματα γραφής του στην ομάδα των βορείων προαστίων ήταν εξαιρετικά όσον αφορά την δουλειά του.

Ο Κοτσόλης, όμως, είναι απόλυτα συμβατός και με το dna του συλλόγου ως προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος με ήθος, αρχές, σεβασμό για τον Παναθηναϊκό και τους συνεργάτες του, δουλευταράς. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, είτε είναι ο Πρίτσας, είτε οι προπονητές, είτε οι ποδοσφαιριστές, θα σου πουν μόνο τα καλύτερα. Σε καμία μα σε καμία δουλειά δεν παίζει ρόλο μόνο η ικανότητα στο αντίκείμενο. Παίζει, φυσικά, και το πως λειτουργεί κάποιος ως άνθρωπος στη καθημερινότητά του, ο χαρακτήρας και η γενικότερη επιρροή του στον οργανισμό.

Ο παλαίμαχος άσος έχει μπροστά του μία χρυσή ευκαιρία, όπως είχε και ο προκάτοχός του. Να δημιουργήσει δομές, οργάνωση, συγκεκριμένη διαδικασία στο κομμάτι της αναζήτησης παικτών και των μεταγραφών, βάζοντας την ποδοσφαιρική λογική του scouting σε πρώτο πλάνο και αφήνοντας την απαρχαιωμένη λογική του ''ψωνίζουμε σχεδόν αποκλειστικά από όσα μας προτείνουν οι ατζέντηδες''. Στην εποχή όπου η δύναμη της γνώσης κάνει την διαφορά, στην εποχή όπου η τεχνολογία βοηθά τα μέγιστα για να φτάσεις εκεί που θέλεις, ο Παναθηναϊκός καλείται να έρθει στο σήμερα και αν κρίνουμε από τον τρόπο που λειτουργούσε ο Κοτσόλης στην προηγούμενη ομάδα, θα γίνει κι αυτό.

Η δουλειά ενός αθλητικού διευθυντή, προφανώς δεν είναι μόνο οι μεταγραφές και η διαδικασία που διέπει αυτές αλλά και η βελτίωση κάθε μεγάλης ή μικρής λεπτομέρειας στη ποδοσφαιρική λειτουργία του συλλόγου. Το ιατρικό, η ανάλυση, η μεγιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών μέσα από το αθλητικό και το πνευματικό κομμάτι, η προσαρμογή των μεταγραφών στο νέο περιβάλλον και αρκετά ακόμη πράγματα που μένει μακριά από τα ''φώτα'' αλλά είναι εξόχως σημαντικά...