Κοτσόλης: «Ένας πολύ όμορφος κύκλος της ζωής μου έκλεισε, ευγνώμων στον Πρίτσα και όσους συνεργάστηκα για το ονειρεμένο παραμύθι»

Ο Στέφανος Κοτσόλης με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτησε τη δεύτερη «οικογένεια» του, την Κηφισιά, ενώ ευχαρίστησε προσωπικά τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Χρήστο Πρίτσα.

Ο Στέφανος Κοτσόλης έκανε την πρώτη μεγάλη μετάβαση της καριέρας του ως διοικητικό στέλεχος, καθώς μετά από 5,5 χρόνια γεμάτα έντονα συναισθήματα άφησε το πόστο του ως τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς και έπεστρεψε στo «σπίτι» του, τον Παναθηναϊκό.

Ο νέος αθλητικός διευθυντής του Τριφυλλιού, με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τη δεύτερη «οικογένεια» του και ευχαρίστησε προσωπικά τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Χρήστο Πρίτσα για την κοινή τους επαγγελματική πορεία, όπως και όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του σε αυτό το διάστημα.

H ανάρτηση του Στέφανου Κοτσόλη

«Δεν ξέρω πως μπορείς να περιγράψεις με λίγες λέξεις ένα τόσο όμορφο ταξίδι.

Πώς μπορείς να περιγράψεις τόσα συναισθήματα.

Ένας πολύ όμορφος κύκλος της ζωής μου έκλεισε.Όχι αποκλειστικά επαγγελματικός γιατί η ΚΗΦΙΣΙΑ ήταν η δεύτερη οικογένεια μου.Δεν είναι εύκολοι οι αποχωρισμοί ακόμα και όταν σε καλούν «σπίτι» σου.Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον κύριο Χρήστο Πρίτσα και στους εξαίρετους γιους του.

Ευγνώμων απέναντι σε όλους όσους συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια (διοίκηση,προπονητές,ποδοσφαιριστές,προσωπικό) γιατί χωρίς εσάς δεν θα είχα ζήσει αυτό το ονειρεμένο παραμύθι.

Σας ευχαριστώ πολύ όλους μέσα από την καρδιά μου!».