Ο Ολυμπιακός έκανε και φέτος τις κινήσεις του με μεταγραφές και το Gazzetta κάνει έναν πρώτο μίνι απολογισμό παρότι βρισκόμαστε κοντά στα μέσα Νοεμβρίου.

Σε κάθε αγωνιστική περίοδο ο Ολυμπιακός έχει τις προσθήκες του - όπως όλες οι ομάδες βέβαια - και προφανώς αυτό ίσχυσε και ως προς την φετινή σεζόν. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενισχύθηκε σε όλες της τις γραμμές, ωστόσο υπάρχουν παίκτες που είτε έχοντας το know how είτε λόγω της εμπειρίας και της ποιότητάς τους έχουν προσφέρει πολύ περισσότερο.

Αυτός ο μίνι απολογισμός έχει να κάνει κυρίως με ένα group επτά παικτών, εκ των οποίων ο Ποντένσε είναι πρακτικά παιδί του Ολυμπιακού και παίκτης που ξέρει πολύ καλά τον Οργανισμό, τα δεδομένα αλλά και τις απαιτήσεις. Οι υπόλοιποι είναι οι Μάνσα, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά και Ταρέμι. Από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές φυσικά οι απαιτήσεις δεν είναι για όλους οι ίδιες, ειδικά δε όταν έχουμε να κάνουμε με νεαρά παιδιά (Μάνσα και Νασιμέντο ή και Σιπιόνι) που βγαίνουν πρώτη φορά έξω από τις χώρες τους για να παίξουν ποδόσφαιρο.

Εκείνοι που δεδομένα έχουν προσφέρει και αυτοί που θέλουν και άλλον χρόνο

Εάν πρέπει κάποιος να φιγουράρει στη θέση Νο1 σε επίπεδο προσφοράς αυτός είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε . Ο Πορτογάλος διεθνής μεσοεπιθετικός βέβαια είναι στην 3η θητεία του στον πειραϊκό σύλλογο και ξέρει πολύ καλά και το που βρίσκεται αλλά και το πώς να προσφέρει με βάση την ποιότητά του και τα χαρακτηριστικά του.

Ο Ποντένσε είναι πρώτος στις ασίστ στο Πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1 για τον Ολυμπιακό με 3 τον αριθμό μετά από 568 λεπτά και 8 ματς. Έχει και 2 τέρματα στην πρώτη τη τάξει κατηγορία ενώ έχει παίξει σε 13 αγώνες. Στις περισσότερες των περισσότερων βγαίνει μπροστά αγωνιστικά και για άλλους παίκτες και ενώ παραμένει ένας απρόβλεπτος παίκτης και ικανός να κάνει τα πάντα στο δημιουργικό και επιθετικό σκέλος. Ο Πορτογάλος Superman του Ολυμπιακού - όπως είναι το προσωνύμιό του - είναι και ο μόνος που λογίζεται ως βασικός και είναι και ιεραρχικά ο Νο1 εξτρέμ του ρόστερ.

Στη θέση Νο2 βρίσκεται ο Ιρανός στράικερ Μεχντί Ταρέμι. Έχει 4 γκολ στο Πρωτάθλημα μετά από 211 λεπτά και 6 αγώνες. Έχει και 1 ασίστ στην ίδια διοργάνωση και συνολικά έχει καταγράψει 6 γκολ σε 11 αγώνες και 1 ασίστ. Σίγουρα μπορεί και καλύτερα αλλά ήδη έχει βοηθήσει.

Ακολουθεί ο Λορέντζο Σιπιόνι των 10 αγώνων στον Ολυμπιακό. Δεν έχει καθιερωθεί ως βασικό εξάρι, όμως όποτε επιστρατεύεται και τα δίνει όλα και είναι μεγάλος μαχητής και δείχνει πώς έχει σπουδαίο potential ως παίκτης στα μόλις 20 του χρόνια.

Υπάρχει και μία 2η κατηγορία παικτών με περιπτώσεις που είτε θέλουν χρόνο είτε δεν έχουν αποδώσει ακόμα τα αναμενόμενα βάσει των προσδοκιών που υπήρχαν και υπάρχουν για αυτούς αλλά και σύμφωνα με την αγωνιστική τους αξία.

Σε αυτό το group παικτών σε πρώτο πλάνο είναι κυρίως ο Καμπελά με τον Στρεφέτσα. Ο Γάλλος ήρθε ως ελεύθερος και έχει 1 ασίστ σε 9 αγώνες. Βγάζει διάθεση αλλά προς ώρας δεν έχει δώσει όσα μπορεί. Ο δε Βραζιλιάνος έχει κοστίσει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό στον Ολυμπιακό και προφανώς και για αυτόν ο πήχης έχει μπει ψηλά. Στο τελευταίο χρονικά ματς με την Κηφισιά έδειξε ανεβασμένος στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι αλλά χρειάζονται αρκετά παραπάνω πράγματα. Έχει 3 ασίστ σε 9 αγώνες.

Υπάρχουν και δύο νέα παιδιά. Για τη θέση του στόπερ ο Μάνσα που έως και πριν τον αγώνα με τον Άρη είχε παρουσιάσει πολύ καλά δείγματα γραφής. Η αποβολή του και τα λάθη του με τον Άρη έδειξαν πώς λόγω της απειρίας του θέλει χρόνο ακόμα. Εκτός από τον 21χρονο στόπερ που έχει 4 αγώνες στον Ολυμπιακό υπάρχει και ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Ο 23χρονος Πορτογάλος έβαλε γκολάρα με την Κηφισιά και έχει 1 γκολ και 1 ασίστ σε 10 αγώνες στον Ολυμπιακό. Δείχνει πώς έχει αρχίσει να κάνει αγωνιστικό limit up ωστόσο χρειάζεται ακόμα να δώσει αρκετά ως προς το αγωνιστικό κομμάτι.

Συμπερασματικά ο Ολυμπιακός είναι σε μία φάση όπου περιμένει ακόμα αρκετά θετικά στοιχεία και πράγματα από αρκετές φετινές του προσθήκες. Εξάλλου ο κόουτς Μεντιλίμπαρ πάντα δείχνει πώς δεν περισσεύει κανείς από το ρόστερ και ότι δίνει ευκαιρίες σε όλους σε μία χρονιά με τρεις διοργανώσεις αλλά και το τρομερά απαιτητικό Champions League.