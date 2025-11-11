Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν τις επενδύσεις στο κομμάτι των ακαδημιών τους προχωρώντας στην επέκταση του συμβολαίου με τον 18χρονο αμυντικό Γιώργο Κοσίδη

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου με τον 18χρονο Γιώργο Κοσίδη, σε μια ακόμα «επένδυση» του με φόντο το μέλλον και για έναν ποδοσφαιριστή που έχει την ικανότητα να αγωνίζεται τόσο ως στόπερ, όσο και ως δεξί μπακ φτάνοντας φέτος να παίζει και τη δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου» στο πρωτάθλημα της Super League 2.

H ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Γιώργου Κοσίδη μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Από τα επτά του χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Κοσίδης, έχει εξελιχθεί σε έναν ικανότατο και δυναμικό αμυντικό, που αγωνίζεται τόσο ως στόπερ, όσο και ως δεξί μπακ.

Είναι γεννημένος το 2007, πρωταθλητής με την Κ17, κυπελλούχος Super League με την Κ19, διεθνής και μέλος του ΠΑΟΚ Β από την αρχή της σεζόν. Προφανώς, αγωνίζεται και με την Κ19 στο Youth League.»