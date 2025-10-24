ΑΕΚ: «Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένειά μας»

Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απαλλαγή της στην υπόθεση Λανουά.

Το πρωί της Παρασκευής (24/10) πραγματοποιήθηκε η απολογία της ΑΕΚ για την πειθαρχική δίωξη που της είχε ασκηθεί για το περιστατικό με τον Στεφάν Λανουά στην «OPAP Arena».

Μετά τη διαδικασία, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο αποφάσισε να απαλλάξει την Ένωση από οποιαδήποτε κατηγορία, με την ΠΑΕ να εκδίδει σχετική ανακοίνωση. Σε αυτή σχολίασε συνοπτικά τόσο την απόφαση, όσο και τη δίωξη που της ασκήθηκε μετά το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ

«Την τελευταία εβδομάδα η ΠΑΕ ΑΕΚ επέλεξε πλην της αυτονόητης τοποθέτησης της μετά την λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, να μην μιλήσει δημόσια και να κινηθεί θεσμικά όπως πάντα.

Όσοι αυτοπροσδιορίστηκαν ως αντίδικοί της ηττήθηκαν κατά κράτος. Τώρα ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όλοι όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ».