Τσακίρης στους Galacticos: «Τι ισχύει με Τσάπρα - Πόσα ζητάει ο Ρότα, τόσα δίνει η ΑΕΚ»

Το ρεπορτάζ σχετικά με το δεδομένο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον δεξιό μπακ του Λεβαδειακού, Τριαντάφυλλο Τσάπρα, μετέφερε στους Galacticos ο Γιώργος Τσακίρης και εξήγησε πώς επηρεάζει την υπόθεση η ανανέωση του συμβολαίου του Λάζαρου Ρότα.

Στο τραπέζι της συζήτησης των Galacticos έπεσε το όνομα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα με τον Γιώργο Τσακίρη να μεταφέρει το ρεπορτάζ σχετικά με το δεδομένο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον δεξιό μπακ του Λεβαδειακού.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ του Gazzetta ξεκαθάρισε ότι όντως η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον παίκτη, ωστόσο, δεν είναι μια υπόθεση που είναι ανεξάρτητη από αυτή του Λάζαρου Ρότα, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι.

Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Ένωσης ζητάει ένα εκατ. ευρώ ετησίως, τη στιγμή που οι «κιτρινόμαυροι» προσφέρουν 800.000 ευρώ και μάλιστα έχει εμπλακεί ενεργά και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, ώστε να κλείσει θετικά το θέμα.

Σε περίπτωση θετικής κατάληξης, η ΑΕΚ θα εξακολουθήσει να παρατηρεί την υπόθεση του άσου του Λεβαδειακού, ωστόσο, αν δεν υπάρξει «happy end» με τον Ρότα, τότε θεωρείται δεδομένο ότι η Ένωση θα κινηθεί πολύ πιο δυναμικά για την απόκτησή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Τσακίρης:

«Δεν είναι παίκτης που αδιαφορεί η ΑΕΚ, το καλοκαίρι απλά ενδιαφέρθηκε και μέχρι εκεί. Η περίπτωσή του συνδυάζεται με την υπόθεση του Λάζαρου Ρότα. Δεν υπάρχει θετική απάντηση του Ρότα. Στις 800.000 ευρώ είναι η πρόταση της ΑΕΚ και 1 εκατ. ζητάει ο παίκτης. Έχει μπει μπροστά ο Ηλιόπουλος στην υπόθεση αυτή.

Αν μείνει ο Ρότα, θα γίνει κίνηση για τον Τσάπρα. Αν δεν μείνει ο Ρότα, θα μπει ακόμα πιο ζεστά για τον παίκτη του Λεβαδειακού. Ξέρουν στην ΑΕΚ ότι υπήρχε επαφή του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκού για τον παίκτη, αλλά το καλοκαίρι ο Λεβαδειακός δεν ήθελε να τον δώσει. Το θέμα είναι να μην πατήσει την "μπανανόφλουδα" η ΑΕΚ.

Ο παίκτης δεν έχει μάνατζερ αυτή τη στιγμή, λέει ότι δεν βιάζεται να βρει ατζέντη και έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη διοίκηση του Λεβαδειακού και προσωπικά στον κ. Κομπότη».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Αθανασίου είπε:

«Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Τσάπρα. Έχει Καλάμπρια, Κώτσιρα και εσχάτως Γέντβαϊ σε αυτές τις θέσεις».

Δείτε τη συζήτηση από το 57:00 - 1:08:00: