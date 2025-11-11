Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε με απουσίες την προπόνησή του το πρωί της Τρίτης (11/11), με τη διάγνωση του Κυριακόπουλου να δείχνει οστικό οίδημα στον αστράγαλο. Θλάση ο Κώτσιρας.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (11/11) την προετοιμασία του για την εβδομάδα στο «Γ.Καλαφάτης» υπό το βλέμμα του νέου αθλητικού διευθυντή, Στέφανου Κοτσόλη. Ωστόσο, πρόβλημα έχει προκύψει με τον Γιώργο Κυριακόπουλο, η διάγνωση του οποίου έδειξε οστικό οίδημα στον αστράγαλο.

Ο ίδιος ακολούθησε θεραπεία, καθώς στάθηκε άτυχος στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ περνώντας εκτός στο 47ο λεπτό ως αναγκαστική αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δε θα είναι έτοιμος για το ματς με τον Πανσερραϊκό στις 23/11.

Από την άλλη, ο Γιάννης Κώτσιρας αντιμετωπίζει θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο και θα πρέπει να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με τα Λιοντάρια.

Στην προπόνηση οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά, με προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Από την προπόνηση απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου και Φικάι, οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Σάντσες.

