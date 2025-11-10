Ο Λεβαδειακός με τα πέντε γκολ και τη νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό έγραψε ιστορία.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

Με τα πέντε γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό η ομάδα της Βοιωτίας έγραψε ιστορία. Συνεχίζει να διατηρεί την καλύτερη επίθεση έπειτα από δέκα αγωνιστικές. Μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ με Πανιώνιο, Εθνικό και ΑΕΛ Novibet και παράλληλα σε ό,τι την αφορά, σημείωσε και ρεκόρ συγκομιδής βαθμών, μέχρι τη δέκατη αγωνιστική.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Super League: «Την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος συνεχίζει να έχει ο Λεβαδειακός με τα 26 που έχει σημειώσει στις δέκα πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League. Η ομάδα της Βοιωτίας εκτός από τα ομαδικά ρεκόρ που σαρώνει στο πέρασμα της, έχει δημιουργήσει και εξαιρετικές επιδόσεις που είναι σπάνιες για την ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League.

Από το 1959-60 μέχρι σήμερα μόλις τρεις ομάδες είχαν καταφέρει να σπάσουν την κυριαρχία του BIG-5 και να έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή μετά από δέκα αγώνες πρωταθλήματος.

Πρώτος το είχε κάνει ο Πανιώνιος τη σεζόν 1970-71 που με 20 γκολ ήταν η πιο παραγωγική ομάδα του πρωταθλήματος. Το 1983-84 ήταν ο Εθνικός με 19 γκολ και το 1987-88 η ΑΕΛ που τελικά κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Ο Λεβαδειακός μπαίνει σε αυτή τη σπάνια λίστα με τα 26 τέρματα σε 10 αναμετρήσεις.

30 γκολ σε 26 αγώνες

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Λεβαδειακός τελείωσε την περσινή κανονική περίοδο με 30 γκολ σε 26 αγώνες, ενώ το 2022-23 είχε 25 γκολ σε 33 αναμετρήσεις με τα Playout.

Ιστορικό ρεκόρ

Με τις πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, ο Λεβαδειακός δημιούργησε ρεκόρ στην ιστορία του, αφού η καλύτερη επίδοση του ήταν τη σεζόν 1989-90 με 5 νίκες, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ και το 2017-18 είχε ξεκινήσει με τρεις νίκες, έξι ισοπαλίες και μια ήττα».