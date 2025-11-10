Τι ισχύει για τον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου στο Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ

Η απάντηση του Νίκου Αθανασίου στις διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ για τον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου, στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Στο περιθώριο του χθεσινού Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ, το οποίο έληξε με νικητές τους «πράσινους» με 2-1, οι φιλοξενούμενοι εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, παράπονα και για τον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Από τον «Δικέφαλο» τα είχαν με το πόσο βρεγμένο ήταν το γήπεδο, θεωρώντας πως η κατάστασή του δεν ήταν καλή — κάτι στο οποίο απάντησε, στην εκπομπή των Galacticos, ο Νίκος Αθανασίου.

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» στο Gazzetta εξήγησε πότε ξεκίνησε αυτή η τακτική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λέγοντας μάλιστα και τον λόγο που γίνεται, ενώ ξεκαθάρισε πως η εικόνα που έχουν όσοι βρίσκονται στις εξέδρες ή βλέπουν το παιχνίδι από την τηλεόραση είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται εκείνη τη στιγμή.

Μάλιστα, θυμήθηκε και μία περίπτωση παιχνιδιού όπου υπήρξε υπερβολικό πότισμα, ενώ έδωσε τη δική του εκδοχή για τον λόγο που αρκετοί παίκτες, τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του ΠΑΟΚ, έχαναν την ισορροπία τους και έπεφταν.