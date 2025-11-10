ΑΕΛ Novibet: Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη (10/11) από Ανδρεάδη και Μαλεζά
Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΛ Novibet θα έχουν την ευκαιρία την Τρίτη (10/11) στις 18:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας να ρωτήσουν για όλα τα θέματα των «βυσσινί» στην συνέντευξη Τύπου που θα διοργανώσει η ομάδα.
Απ' αυτήν θα βρεθούν εκεί ο προπονητής της, Στέλιος Μαλεζάς και ο αθλητικός της διευθυντής, Γιώργος Ανδρεάδης,
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ
«Το Αγωνιστικό Τμήμα της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλεί τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας σε Συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44).
Στη Συνέντευξη Τύπου θα τοποθετηθούν εφ’ όλης της ύλης, ο Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας Γιώργος Ανδρεάδης, καθώς και ο Προπονητής Στέλιος Μαλεζάς».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.