Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε πως την Τρίτη (10/11) θα διεξαχθεί συνέντευξη Τύπου από τους Ανδρεάδη και Μαλεζά για όλα τα θέματα της ομάδας.

Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΛ Novibet θα έχουν την ευκαιρία την Τρίτη (10/11) στις 18:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας να ρωτήσουν για όλα τα θέματα των «βυσσινί» στην συνέντευξη Τύπου που θα διοργανώσει η ομάδα.

Απ' αυτήν θα βρεθούν εκεί ο προπονητής της, Στέλιος Μαλεζάς και ο αθλητικός της διευθυντής, Γιώργος Ανδρεάδης,

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Το Αγωνιστικό Τμήμα της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλεί τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας σε Συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44).

Στη Συνέντευξη Τύπου θα τοποθετηθούν εφ’ όλης της ύλης, ο Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας Γιώργος Ανδρεάδης, καθώς και ο Προπονητής Στέλιος Μαλεζάς».