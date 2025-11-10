ΑΕΛ Novibet: Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη (10/11) από Ανδρεάδη και Μαλεζά

ΑΕΛ Novibet: Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη (10/11) από Ανδρεάδη και Μαλεζά

Συνέντευξη Τύπου της ΑΕΛ την Τρίτη (10/11) από Ανδρεάδη και Μαλεζά

bet365

Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε πως την Τρίτη (10/11) θα διεξαχθεί συνέντευξη Τύπου από τους Ανδρεάδη και Μαλεζά για όλα τα θέματα της ομάδας.

Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΛ Novibet θα έχουν την ευκαιρία την Τρίτη (10/11) στις 18:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας να ρωτήσουν για όλα τα θέματα των «βυσσινί» στην συνέντευξη Τύπου που θα διοργανώσει η ομάδα.

Απ' αυτήν θα βρεθούν εκεί ο προπονητής της, Στέλιος Μαλεζάς και ο αθλητικός της διευθυντής, Γιώργος Ανδρεάδης,

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Το Αγωνιστικό Τμήμα της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλεί τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας σε Συνέντευξη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44).

Δείτε Επίσης

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 3-0: Τα highlights του αγώνα
Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, highlights

Στη Συνέντευξη Τύπου θα τοποθετηθούν εφ’ όλης της ύλης, ο Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας Γιώργος Ανδρεάδης, καθώς και ο Προπονητής Στέλιος Μαλεζάς».

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα