Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 3-0: Τα highlights του αγώνα
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 3-0.
Ο Παναιτωλικός πήρε σπουδαία νίκη με 3-0 επί της ΑΕΛ Novibet και βελτίωσε κατά πολύ τη βαθμολογική του θέση, σε αντίθεση με την αντίπαλό του που έμεινε χαμηλά.
Στο 30' ο Ενκολόλο με πέναλτι πέτυχε το 1-0 και στο 67' ο Μαυρίας σημείωσε το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε με νέο πέναλτι ο Άλεξιτς.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME
