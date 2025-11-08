Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet 3-0.

Ο Παναιτωλικός πήρε σπουδαία νίκη με 3-0 επί της ΑΕΛ Novibet και βελτίωσε κατά πολύ τη βαθμολογική του θέση, σε αντίθεση με την αντίπαλό του που έμεινε χαμηλά.

Στο 30' ο Ενκολόλο με πέναλτι πέτυχε το 1-0 και στο 67' ο Μαυρίας σημείωσε το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε με νέο πέναλτι ο Άλεξιτς.

Τα highlights του αγώνα