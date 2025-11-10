Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα, αλλά και τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Μία αγωνιστική λοιπόν νωρίτερα από ό,τι στο περσινό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του φετινού πρωταθλήματος.

Πέρυσι ήταν στην 11η αγωνιστική, όταν κερδίζοντας 3-2 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα είχε ανέβει στην πρώτη θέση, ισόβαθμος με ΑΕΚ κι Άρη, ένα πόντο μπροστά από τον ΠΑΟΚ και δύο από τον Παναθηναϊκό.

Φέτος είναι στην 10η αγωνιστική, κερδίζοντας 3-1 στην Κηφισιά που ανέβηκε στην πρώτη θέση, μόνος του, δύο πόντους πάνω από τον ΠΑΟΚ, τρεις από την ΑΕΚ και δέκα από τον Παναθηναϊκό (με το ματς λιγότερο).

Παρότι φέτος ο Ολυμπιακός είχε την υποχρέωση του Τσάμπιονς Λιγκ, που είναι άλλο επίπεδο από το Γιουρόπα Λιγκ, στο οποίο έπαιξε πέρυσι, έχει καταφέρει κι έχει πλασαριστεί καλύτερα στη βαθμολογία. Ο λόγος είναι ένας: Έχει αποφύγει τις γκέλες. Πέρυσι τέτοιο διάστημα είχε ήδη δύο ισοπαλίες εντός έδρας (με Παναιτωλικό 0-0 και Λεβαδειακό 2-2) και δύο ήττες εκτός έδρας (από Άρη 1-2 κι από Αστέρα 0-1). Δηλαδή απώλεια 10 βαθμών! Φέτος δεν έχει καμία γκέλα και οι πέντε βαθμοί που έχει χάσει είναι σε εκτός έδρας ντέρμπι (1-2 από τον ΠΑΟΚ κι 1-1 με τον ΠΑΟ).

Αυτή είναι κι η βασική διαφορά του βαθμολογικά με τους άλλους μεγάλους. Στα ντέρμπι απώλειες θα υπάρξουν, πρακτικά είναι αδύνατο να ξανασυμβεί σε δεύτερη στη σειρά σεζόν το περσινό, με τον Ολυμπιακό να τους καθαρίζει όλους και όλα! Οι βαθμοί μοιράζονται. Ο ΠΑΟΚ έχει έξι (με ΑΕΚ 2-0 έξω, με Ολυμπιακό 2-1 μέσα, με ΠΑΟ 0-2 έξω), ο Ολυμπιακός τέσσερις, ο ΠΑΟ τέσσερις (με ΠΑΟΚ 2-0, με Ολυμπιακό 1-1) και μόνο η ΑΕΚ είναι στο μηδέν (με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ 0-2), με τις δύο ομάδες της Αθήνας να έχουν ακόμη το μεταξύ τους ντέρμπι στη Λεωφόρο, πριν να κλείσει ο α΄ γύρος.

Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει να κερδίσει, έστω πολλές φορές με χαρακτηριστική δυσκολία, όλα τα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους και τους μικρούς κι αυτό του έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο. Ειδικά από την στιγμή που η ΑΕΚ έχει απώλεια δύο βαθμών (1-1 στη Λάρισα), ο ΠΑΟΚ τεσσάρων (0-0 με Παναιτωλικό και 3-3 με Αστέρα) κι ο Παναθηναϊκός δέκα (ήττες από Κηφισιά, Βόλο και ισοπαλίες με Λεβαδειακό, Άρη)!

Εδώ και κάποια χρόνια το πρωτάθλημα κρίνεται στα πλέϊ οφς, άρα κατά βάση στα ντέρμπι, όμως έχει μεγάλη σημασία και πώς θα φτάσεις στα πλέϊ οφς. Πόσο πίσω θα είσαι η, πόσο μπροστά θα είσαι. Υπό αυτή την έννοια, η απολύτως ξεκάθαρη και δίκαιη νίκη του Ολυμπιακού χθες με την Κηφισιά ήταν ένα πολύ χρήσιμο τρίποντο, σε συνδυασμό βεβαίως και με την ήττα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Κρίνοντας κι από το πρόγραμμα που έχει ο Ολυμπιακός στις αμέσως επόμενες αγωνιστικές (με Ατρόμητο, ΟΦΗ, Κηφισιά μέσα και Παναιτωλικό, Άρη έξω), εάν μπορέσει φυσικά να το εκμεταλλευθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και δεν αρχίσει κι αυτός τις γκέλες, μπορεί να εξασφαλίσει, μίνιμουμ…, παραμονή στην κορυφή τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ίσως και με άλλη διαφορά, αν δούμε ότι έως τις γιορτές υπάρχουν και παιχνίδια όπως τα ΑΕΚ-Άρης, ΠΑΟ-ΑΕΚ, Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ-Άρης και ΠΑΟΚ-ΠΑΟ…

Άσχετο: Εάν ήθελε ο διαιτητής χθες στη Νεάπολη να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, θα έκανε κάτι πολύ απλό-θα επέμενε στην αρχική του απόφαση και θα κατακύρωνε το γκολ του Ρέτσου, και δεν θα έδινε επιθετικό φάουλ το άγγιγμα στον αντίπαλο στόπερ. Θα καθάριζε έτσι ο Ολυμπιακός το τρίποντο από το α΄ ημίχρονο, με το σκορ 2-0. Έτσι κάνει ένας διαιτητής που θέλει να σε βοηθήσει. Δεν το αφήνει το ματς «ζωντανό». Και είδατε ότι η Κηφισιά ισοφάρισε με το που ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ήταν πολύ παράταιρη σε σχέση με την μεγάλη εικόνα του Ολυμπιακού χθες η παρουσία της στις στατικές φάσεις. Και αμυντικά, αλλά και επιθετικά.

Από τη μία ήταν στενάχωρο πραγματικά να δέχεται δεύτερο γκολ από στατική φάση και δη φάουλ μέσα σε πέντε ημέρες. Τα ίδια με την PSV, τα ίδια και χθες. Με τον ίδιο τρόπο. Στη γιόμα, οι άλλοι αμυντικοί έχουν τραβηχτεί κι ο Ορτέγκα με (ποιόν άλλο) τον Ρόντινεϊ έχουν κολλήσει πίσω και καλύπτουν τον παίκτη της Κηφισιάς που παίρνει την κεφαλιά.

Απογοήτευση ίδια και μεγαλύτερη στα επιθετικά «στημένα»-ο Ολυμπιακός κέρδισε 15 (!) κόρνερ και φάουλ γύρω από την αντίπαλη περιοχή και αξιοποίησε μόνο ένα, το φάουλ του Ρόντινεϊ και την κεφαλιά στα δίκτυα του Ρέτσου. Παρότι άλλαζαν συνεχώς οι εκτελεστές (Ρόντινεϊ, Ποντένσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης), το ένα μετά το άλλο τα κόρνερ και τα φάουλ πετάγονταν.

Για τον Μεντιλίμπαρ «μην μου λέτε τίποτα», όμως στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει «αλλά»-η βελτίωση της ομάδας στις στατικές φάσεις είναι πολύ μικρή, μετά από δουλειά 20 μηνών στο Ρέντη.

Και για το τέλος ένα ιμότζι