Σε μία γνωστή φυσιογνωμία στρέφεται ο Ολυμπιακός για το πόστο του τεχνικού διευθυντή των ακαδημιών καθώς είναι κοντά στην επιστροφή του Νίκου Τοπολιάτη.

Μετά την αποχώρηση του Ζοσέ Ανιγκό , ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε αναζήτηση νέου τεχνικού διευθυντή ακαδημιών και ο εκλεκτός είναι μία μορφή που γνωρίζει καλά τι εστί η «ερυθρόλευκη» ακαδημία.

Ο λόγος για τον Νίκο Τοπολιάτη, ο οποίος μετά από πέντε χρόνια στην Ινδία και συγκεκριμένα στην Πουντζάμπ FC αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για να αναλάβει τα χρέη που είχε ο Ζοσέ Ανιγκό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 43χρονος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και είναι στην τελική ευθεία για να αναλάβει το νέο του πόστο στον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας στην ομάδα όπου υπήρξε μέλος της για 12 ολόκληρα χρόνια.

Ήταν 26 ετών όταν το 2008 πέρασε το κατώφλι του προπονητικού κέντρου στο Ρέντη όντας προπονητής των μικρών ηλικιακών γκρουπ των Πειραιωτών και το 2017 έφτασε να αναλάβει ως τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών μέχρι και το 2019. Πλέον, επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια με σκοπό να συνεχίσει την ανοδική πορεία που έχει το κλαμπ στο συγκεκριμένο τμήμα τα τελευταία χρόνια.