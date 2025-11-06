Ολυμπιακός: Τέλος ο Ζοσέ Ανιγκό από την ομάδα, αναζητείται αντικαταστάτης
Ο Ζοσέ Ανιγκό θα αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος έχει δουλέψει επί σειρά ετών σε διάφορες θέσεις στους Πειραιώτες (ακόμα και ως προπονητής της α' ομάδας για ένα διάστημα). Ο Ανιγκό είχε ρόλο ως Διευθυντής Ακαδημίας αλλά και συμμετοχή στο οργανόγραμμα της β' ομάδας του Ολυμπιακού στη Super League 2, από την οποία υπήρχαν μεγάλες απαιτήσεις, όπως ισχύει αυτό βέβαια για κάθε τμήμα του συλλόγου. Η αποχώρησή του θα φέρει νέο πρόσωπο στη θέση του στην πειραϊκή ΠΑΕ.
