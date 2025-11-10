Superleague 2: «Παρελθόν» από τον Μακεδονικό ο Σάκης Παπαβασιλείου
Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγες ώρες από τον Μακεδονικό ο προπονητής Σάκης Παπαβασιλείου. Ο σύλλογος με ανακοίνωση του το πρωί της Δευτέρας (10/11) γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας του με τον 49χρόνο τεχνικό, μετά από περίπου ένα χρόνο, εξαιτίας των κακών αποτελεσμάτων που σημείωσε η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη στους πρόσφατους αγώνες της, με τελευταία την ήττα με 6-0 από τη Νίκη Βόλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μακεδονικού:
Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός ανακοινώνει την λύση συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών Σάκη Παπαβασιλείου!
Ο 49χρονος τεχνικός ανέλαβε τα κλειδιά του πάγκου της ομάδας ανδρών στις 31 Οκτωβρίου 2024, με στόχο να οδηγήσει τους «πράσινους» στα play-off στη Super League 2, πράγμα το οποίο κατάφερε με επιτυχία!
Τη φετινή σεζόν, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε ο ίδιος, η ομάδα δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Έτσι, μετά από ένα χρόνο, λύεται η συνεργασία της ΠΑΕ Μακεδονικός με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος όσο έμεινε στην ομάδα μας, έδειξε επαγγελματισμό, εργατικότητα, πάθος και αφοσίωση!
Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Σάκη Παπαβασιλείου για την προσφορά του και του εύχεται υγεία -στον ίδιο και στην οικογένεια του- και πολλές επιτυχίες στην καριέρα του!
