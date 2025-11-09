Super League 2: Εξάσφαιρη Νίκη Βόλου, ζόρικη νίκη για την Αναγέννηση Καρδίτσας
- Νίκη Βόλου - Μακεδονικός 6-0
- Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
- Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
- Η βαθμολογία
- Η 10η αγωνιστική
Η Νίκη Βόλου ήταν σαρωτική και δεν άφησε περιθώρια στον Μακεδονικό.
Τον συνέτριψε 6-0 κι έτσι μείωσε την απόσταση από τον Ηρακλή στον έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Παρέα με τη Νίκη Βόλου είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία ζορίστηκε, όμως, λύγισε με 1-0 την αντίσταση του Νέστου Χρυσούπολης
Νίκη Βόλου - Μακεδονικός 6-0
Ο χορός των γκολ ξεκίνησε στο 8' με σουτ του Λώλη. Στο 12' οι γηπεδούχοι είχαν διπλό δοκάρι με τον Βέλλιος και τον Γιακουμάκη και στο 13' ο Βέλλιος έκανε τελικά το 2-0. Στο 25' ο Λώλης πέτυχε το 3-0, στο 31' ο Πέττας σημείωσε το 4-0 και το ημίχρονο έκλεισε με 5-0 με το γκολ του Βέλλιου στο 37'. Στο 68' είχε δοκάρι ο Μπαξεβάνος και το τελικό 6-0 διαμόρφωσε στο 79' ο Λουκίνας.
Νίκη Βόλου: Τσέλιος, Αρίας (73′ Βοντχάνελ), Γκαντέλιο (46′ Μπαξεβάνος), Σιούτας, Ντιαλόσι, Σίλβα, Λώλης, Βουτσάς (62′ Σαλαμούρας), Βέλλιος (62′ Λουκίνας), Πέττας (46′ Τ. Τσέλιος), Γιακουμάκης.
Μακεδονικός: Καζέλης, Χασάνογλου, Θωμάι, Τσουκάνης, Αντελέκε, Παναγιωτούδης, Καρτάλης (81′ Καντάβε), Καραμπέρης, Αμανατίδης (46′ Νίκος), Λαβάλ, Καπνίδης (46′ Κούφας).
Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Με σκόρερ τον Μπούση στο 53' η Αναγέννηση κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Νέστου κι έτσι είναι στο -1 από τον Ηρακλή, παρέα με Νίκη Βόλου και Αστέρα Aktor. Δυσάρεστο γεγονός στο ματς ο τραυματισμός στο κεφάλι του Αστρά σε μία διεκδίκηση της μπάλας. Ο παίκτης του Νέστου αποχώρησε με φορείο.
Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς (32' λ.τρ. Μούτσα), Φόρντος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Μπάλλας (49' λ.τρ. Ζε Εσόνο), Ψάλτης, Κωστίκα, Αντεσίνα (61' Γλυνός), Σαπουντζής, Ντοναλντόνι (61′ Στιγέποβιτς).
Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (58' Γιαξής), Πολέτο, Μπούσης, Γκόλιας, Ανδρέου (46' Νοικοκυράκης), Κάσσος (82' Τίντε), Καρίμ (58' Μανουσάκης), Καμπετσής (85' Ομρανί).
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Αστέρας Aktor - Καβάλα 1-0
Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα 4-0
Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β' 0-0
Νέστος Χρυσ. - Αναγ. Καρδίτσας 0-1
Νίκη Βόλου - Μακεδονικός 6-0
Η βαθμολογία
1. Ηρακλής 21
2. Νίκη Βόλου 20
3. Αστέρας Aktor B' 20
4. Αναγ. Καρδίτσας 20
---------------------------
5. ΠΑΟΚ Β' 11
6. Νέστος Χρυσ. 8
7. Καμπανιακός 8
8. Καβάλα 6
9. Μακεδονικός 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 5
Η 10η αγωνιστική
Αστέρας Aktor Β' - Ηρακλής
ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσ.
Καβάλα - Καμπανιακός
Μακεδονικός - Αναγ. Καρδίτσας
ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου
