Γεντβάι: «Δεν έχουμε χώρο για άλλα λάθη, η κορυφή της βαθμολογίας στενεύει» (vid)
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 2-1 έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε ως δεξί μπακ, καταφέρνοντας μάλιστα και να σκοράρει. Μετά το τέλος της αναμέτρησης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, δεν μπορούμε να αφήνουμε πίσω μας βαθμούς, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίζουμε βαθμούς. Δεν έχουμε χώρο και χρόνο για άλλα λάθη, η κορυφή της βαθμολογίας στενεύει, εμείς προχωράμε, έχουμε χρόνο να δουλέψουμε με τον προπονητή μας, κάτι που δεν είχαμε πριν. Θέλω να συγχαρώ του συμπαίκτες μου για τη νίκη και για το πνεύμα του μαχητή που έδειξαν
Δεν έχω παίξει σε αυτή τη θέση, του δεξιού μπακ τα εδώ και 3.5 χρόνια όμως, ήταν πιο δύσκολο από φυσικής κατάστασης και όχι από τακτικής. Όμως έχω παίξει 54 φορές άρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Αν συνεχίσουμε και παίζουμε με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι δύσκολη η συνέχεια».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.