Γεντβάι: «Δεν έχουμε χώρο για άλλα λάθη, η κορυφή της βαθμολογίας στενεύει» (vid)

Ο Τιν Γεντβάι ανέφερε πως η νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ είναι σημαντική γιατί η κορυφή της βαθμολογίας στενεύει και οι «πράσινοι» δεν έχουν χώρο για άλλα λάθη.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 2-1 έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε ως δεξί μπακ, καταφέρνοντας μάλιστα και να σκοράρει. Μετά το τέλος της αναμέτρησης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, δεν μπορούμε να αφήνουμε πίσω μας βαθμούς, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίζουμε βαθμούς. Δεν έχουμε χώρο και χρόνο για άλλα λάθη, η κορυφή της βαθμολογίας στενεύει, εμείς προχωράμε, έχουμε χρόνο να δουλέψουμε με τον προπονητή μας, κάτι που δεν είχαμε πριν. Θέλω να συγχαρώ του συμπαίκτες μου για τη νίκη και για το πνεύμα του μαχητή που έδειξαν

Δεν έχω παίξει σε αυτή τη θέση, του δεξιού μπακ τα εδώ και 3.5 χρόνια όμως, ήταν πιο δύσκολο από φυσικής κατάστασης και όχι από τακτικής. Όμως έχω παίξει 54 φορές άρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Αν συνεχίσουμε και παίζουμε με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι δύσκολη η συνέχεια».