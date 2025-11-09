Ο Κάρολ Σφιντέρσκι και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια είχε μια φιλική συζήτηση πριν την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, με τον νυν σέντερ φορ των «πρασίνων» και τον σύμβουλο ποδοσφαίρου των «ασπρόμαυρων» να έχουν υπάρξει συμπαίκτες.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική της Super League και το πηγαδάκι που έστησαν οι Κάρολ Σφιντέρσκι με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια να έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ο Πολωνός επιθετικός που δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι λόγω τραυματισμού, είχε την ευκαιρία να τα πει με τον πρώην συμπαίκτη του στους «ασπρόμαυρους» και νυν σύμβουλο ποδοσφαίρου του «δικεφάλου του βορρά».

Ο Σφιντέρσκι με τον Βιεϊρίνια κατάφεραν φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ να κατακτήσουν ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα και σίγουρα είχαν πολλά να πουν πριν αρχίσει το μεγάλο αυτό παιχνίδι.