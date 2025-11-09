Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Σφιντέρσκι και Βιεϊρίνια θυμήθηκαν τα παλιά...
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική της Super League και το πηγαδάκι που έστησαν οι Κάρολ Σφιντέρσκι με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια να έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ο Πολωνός επιθετικός που δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι λόγω τραυματισμού, είχε την ευκαιρία να τα πει με τον πρώην συμπαίκτη του στους «ασπρόμαυρους» και νυν σύμβουλο ποδοσφαίρου του «δικεφάλου του βορρά».
Ο Σφιντέρσκι με τον Βιεϊρίνια κατάφεραν φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ να κατακτήσουν ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα και σίγουρα είχαν πολλά να πουν πριν αρχίσει το μεγάλο αυτό παιχνίδι.
