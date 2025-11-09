Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Με Γεντβάι και Πάντοβιτς βασικούς κόντρα στον «δικέφαλο του βορρά»
Με δύο αλλαγές σε σχέση με το ματς με την Μάλμε παρέταξε την αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αποψινό αγώνα με τον ΠΑΟΚ (21:00-Cosmote Sport 1-live Gazzetta) ο Ράφα Μπενίτεθ.
Η μεγάλη έκπληξη του Ισπανού τεχνικού αφορά την χρησιμοποίηση του Τιν Γεντβάι στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Γιάννη Κώτσιρα, ο οποίος είναι εκτός αποστολής.
Κράτησε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια ενώ η υπόλοιπη αμυντική γραμμή των «πρασίνων» έμεινε ίδια με τους Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο.
Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια είναι στο «6», μπροστά του παρέμειναν οι Σιώπης και Τζούρισιτς. Στα πλάγια, στα δεξιά θα βρίσκεται ο Τετέ και στα αριστερά ο Ζαρουρί. Στην κορυφή της επίθεσης ο Πάντοβιτς πήρε την θέση του τραυματία Σφιντέρσκι.
Στον πάγκο βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπρέγκου, Μπόκος και Νίκας.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.
