Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να ξεκινήσει τον Τιν Γεντβάι αντί του Κώτσιρα στο δεξί άκρο της άμυνας. Εκτός αποστολής ο Γιάννης Κώτσιρας.

Με δύο αλλαγές σε σχέση με το ματς με την Μάλμε παρέταξε την αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αποψινό αγώνα με τον ΠΑΟΚ (21:00-Cosmote Sport 1-live Gazzetta) ο Ράφα Μπενίτεθ.

Η μεγάλη έκπληξη του Ισπανού τεχνικού αφορά την χρησιμοποίηση του Τιν Γεντβάι στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Γιάννη Κώτσιρα, ο οποίος είναι εκτός αποστολής.

Κράτησε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια ενώ η υπόλοιπη αμυντική γραμμή των «πρασίνων» έμεινε ίδια με τους Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια είναι στο «6», μπροστά του παρέμειναν οι Σιώπης και Τζούρισιτς. Στα πλάγια, στα δεξιά θα βρίσκεται ο Τετέ και στα αριστερά ο Ζαρουρί. Στην κορυφή της επίθεσης ο Πάντοβιτς πήρε την θέση του τραυματία Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπρέγκου, Μπόκος και Νίκας.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.