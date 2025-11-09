Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια στον συμπατριώτη του τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα για τη συμπλήρωση 1.000 αγώνων του.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ συνεχάρη τον Πεπ Γκουαρδιόλα για τη συμπλήρωση 1.000 αγώνων στην προπονητική του καριέρα, εκφράζοντας τις ευχές του και ευχαριστώντας τον για τις προκλήσεις που του πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια.

Ένα σπουδαίο ορόσημο ετοιμάζεται να γιορτάσει ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι. Από το ξεκίνημά του στην Μπαρτσελόνα Β’ το 2007 έως σήμερα, ο Γκουαρδιόλα έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στους πάγκους της Μπαρτσελόνα, της Μπάγερν Μονάχου και των «Πολιτών». Σε 999 επίσημους αγώνες μετράει 715 νίκες, ένα νούμερο που αποτυπώνει τη σταθερή του κυριαρχία.

Χάρη σε αυτή τη διαδρομή, ο 54χρονος προπονητής θα ενταχθεί στο «Hall of Fame» του «1.000 Club» της Ένωσης Προπονητών της Λίγκας (LMA), αποτελώντας τον 39ο τεχνικό που λαμβάνει αυτή την τιμητική διάκριση. Η είσοδός του στο κλειστό αυτό κλαμπ θα συμπέσει με την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Λίβερπουλ για την Premier League.

Με αφορμή το επίτευγμα, το Sky Sports συγκέντρωσε μηνύματα και ευχές από κορυφαίους προπονητές που έχουν ήδη φτάσει ή ξεπεράσει το ίδιο ορόσημο. Ανάμεσά τους οι Γιούργκεν Κλοπ, Σαμ Αλαρντάις, Χάρι Ρέντναπ, Ντέιβιντ Μόγιες, Αρσέν Βενγκέρ και ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός, που έχει αντιμετωπίσει τον Γκουαρδιόλα στο παρελθόν ως προπονητής της Έβερτον και της Νιούκαστλ, αναφέρθηκε στο ξεχωριστό στιλ παιχνιδιού των ομάδων του Καταλανού, τονίζοντας τη δυσκολία που αντιμετώπιζε απέναντί του. Παράλληλα αποκάλυψε πως οι δύο τους είχαν συζητήσει εκτενώς πριν ο Γκουαρδιόλα αναλάβει ομάδα στην Αγγλία.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ράφα Μπενίτεθ στον Πεπ Γκουαρδιόλα:

«Γεια σου Πεπ. Συγχαρητήρια για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα. Γνωρίζεις πόσο δύσκολο είναι να φτάνεις τα 1.000 παιχνίδια, ειδικά σε αυτό το επίπεδο.

Θυμάμαι κάποιες από τις συζητήσεις μας πριν έρθεις στην Αγγλία, όταν δεν υπήρχαν στη χώρα Ισπανοί προπονητές, να μιλάμε για το πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις το άμεσο ποδόσφαιρο. Αυτή ήταν μία πρόκληση για εμένα εκείνη την περίοδο.

Ύστερα ήρθες και εφάρμοσες ποδόσφαιρο με πολλές πάσες και δημιούργησες μία νέα διαφορετική πρόκληση για εμένα».