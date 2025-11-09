Περίπου 2.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο Στάδιο για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, ενώ μεταξύ των πανό ήταν κι ένα με τη μορφή του Μιχάλη Ρουμπή.

Όπως ήταν γνωστό, η ΑΕΚ είχε τη στήριξη του κόσμου της στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ο Δικέφαλος είχε στο πλευρό του περίπου 2.000 Ενωσίτες, οι οποίοι έδωσαν παλμό... Νέας Φιλαδέλφειας στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Μεταξύ των πανό που έστησαν οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι είναι και ένα με τη φωτογραφία του δολοφονημένου φίλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Ρουμπή.

Θυμίζουμε πως πρόθεση του ΟΦΗ είναι να δίνει εισιτήρια σε κάθε ομάδα που θα ζητήσει, λόγω της σχετικής δυνατότητας που προσφέρει το Παγκρήτιο.