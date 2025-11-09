ΟΦΗ - ΑΕΚ: Η κιτρινόμαυρη εξέδρα στο Παγκρήτιο με πανό για τον Μάριο Ρουμπή
Όπως ήταν γνωστό, η ΑΕΚ είχε τη στήριξη του κόσμου της στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ο Δικέφαλος είχε στο πλευρό του περίπου 2.000 Ενωσίτες, οι οποίοι έδωσαν παλμό... Νέας Φιλαδέλφειας στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Μεταξύ των πανό που έστησαν οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι είναι και ένα με τη φωτογραφία του δολοφονημένου φίλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Ρουμπή.
Θυμίζουμε πως πρόθεση του ΟΦΗ είναι να δίνει εισιτήρια σε κάθε ομάδα που θα ζητήσει, λόγω της σχετικής δυνατότητας που προσφέρει το Παγκρήτιο.
