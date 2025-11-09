Οι δηλώσεις του τεχνικού του Άρη Μανόλο Χιμένεθ μετά το ματς με τον Αστέρα Aktor.

Ο προπονητής του Άρη Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του μετά το ματς με τον Αστέρα Aktor.

Όχι μόνο για την ισοπαλία, αλλά και για τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που έχει η ομάδα του. Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανό τεχνικός του Άρη.

«Καταρχάς, είναι μία ισοπαλία με την οποία δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δώσαμε τα πάντα, δεν αφήσαμε κανέναν ποδοσφαιριστή έξω που μπορεί να δώσει το 100%. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να τελειώσει αυτό το σερί. Έχουμε και μία ατυχία με τον τραυματισμό του Γιένσεν, ενώ ο Γαλανόπουλος δέχεται κόκκινη κάρτα στο 21ο λεπτό. Από αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα.

Εγώ είμαι πάντα στο πλευρό των ποδοσφαιριστών μου. Σε όλα τα παιχνίδια ήμασταν ανταγωνιστικοί, εκτός από το ματς με τον ΟΦΗ. Δεν μπορώ να απαιτήσω κάτι παραπάνω. Δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε».