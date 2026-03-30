Η τελευταία συμμετοχή του Κώστα Γαλανόπουλου ήταν στην εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΛ NOVIBET στα μέσα του περασμένου Γενάρη. Λόγω τενοντίτιδας, στο διάστημα που μεσολάβησε έως σήμερα (30/3), ακολουθούσε πρόγραμμα θεραπείας. Ενόψει της επανέναρξης της Stoiximan Superleague και της πρεμιέρας των Playoff ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης με την προοπτική να βρεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου στην πορεία της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος.

Στην ενημέρωσή της, η ΠΑΕ Άρης ανέφερε… «πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδια (υψηλής έντασης) σε μικρούς χώρους και ολοκληρώθηκε με τακτική. Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα.

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τετάρτη (01/04). Η μεθαυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης» (05/04, 17:00), στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026».