Ο 21χρονος φίλος του Κλεομένη, που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια.

Οι εξελίξεις τρέχουν στην υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, στην Καλαμαριά. Στην ανακρίτρια, αφού πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα αυτοβούλως ο 21χρονος φίλος του Κλεομένη που κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ο ίδιος πήρε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή, προκειμένου ν' απολογηθεί, ενώ μέχρι τότε παραμένει ελεύθερος. Να σημειωθεί ότι σε βάρος του δεν έχει εκδοθεί ένταλμα από τις αρμόδιες αρχές. Είναι το δεύτερο άτομο, που βρισκόταν με τον Κλεομένη στην Καλαμαριά όταν σημειώθηκε η δολοφονία στην Καλαμαριά.

Ο Κλεομένης κατέρρευσε σε πεζοδρόμιο της περιοχής, αφού δέχθηκε μαχαιριές από 23χρονο οπαδό του Άρη κι όπως φαίνεται στο βίντεο ήταν δύο ακόμα άτομα μαζί του. Το ένα από αυτά, ο 19χρονος είναι προφυλακισμένος, ενώ η αστυνομία δεν είχε καταφέρει όλο αυτό το διάστημα να εντοπίσει το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη.

Ο 23χρονος βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη είναι προφυλακισμένος και σήμερα εκτάκτως οδηγήθηκε ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας, όπου απολογήθηκε.