Η απουσία του Φρέντρικ Γένσεν από την αποστολή του Άρη σχετίζεται με τις ενοχλήσεις που ένιωσε ο Φινλανδός μέσος στη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης και μάλιστα είναι αμφίβολη η παρουσία του και στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής θεωρούταν σίγουρος στο αρχικό σχήμα του Άρη για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, στην τελευταία προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις δίχως εκείνη τη στιγμή να υπάρξει φόβος για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Η κατάσταση του Φρέντρικ Γένσεν δεν άλλαξε στη διάρκεια της ημέρας και καθότι είναι ευνόητος ο μυϊκός τραυματισμός, δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο διεθνής μέσος θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού, δεν αποκλείεται μάλιστα να μην συμπεριληφθεί και στην αποστολή της εθνικής Φινλανδίας.