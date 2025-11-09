Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το αποψινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, όσον αφορά την ανάγνωση για τον Παναθηναϊκό ενόψει του αποψινού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Όταν στη 10η αγωνιστική, βρίσκεσαι θεωρητικά στο -8 από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας και τον υποδέχεσαι στο γήπεδό σου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μα πραγματικά τίποτα άλλο, πέρα από την νίκη.

Bρίσκεις έναν τρόπο πάνω στο χορτάρι να κάνεις πράξη το ''τα ντέρμπι δεν τα παίζεις αλλά τα κερδίζεις'', βάζεις στον οργανισμό οξυγόνο και η διακοπή έρχεται σαν βάλσαμο βελτίωσης και προόδου από τον νέο προπονητή που δεν έχει βρει παρά ελάχιστο ποιοτικό προπονητικό χρόνο για να φέρει την ομάδα του, πιο κοντά στα δικά του μέτρα και θέλω.

Το φορμάτ της Super League που κρίνει τον πρωταθλητή στα play offs, έχει έναν απλό αλλά ξεκάθαρο κανόνα. Για να διεκδικήσεις τον τίτλο πρέπει να πάρεις το 80 με 90% των διαθέσιμων πόντων στα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους και τους μικρούς της λίγκας αυτής. Το Τριφύλλι έχει πετάξει βαθμούς ήδη με Κηφισιά, Λεβαδειακό και Βόλο. Οκτώ πόντοι στα σκουπίδια. Όταν, λοιπόν, δεν πηγαίνεις από τον εύκολο δρόμο, για να παραμείνεις ζωντανός, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις σχεδόν όλα τα μεγάλα παιχνίδια. Ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, το ίδιο με τον Άρη, μοναδική σανίδα επιβίωσης το εντός έδρας 2/2/, απόψε κόντρα στον ΠΑΟΚ και στην 12η αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ.

Η συνολική διαφορά καλύπτεται μόνο με πνευματική ανωτερότητα

Ο Παναθηναϊκός απόψε δεν αντιμετωπίζει μοναχά τον πρώτο της βαθμολογίας, ΠΑΟΚ. Έχει απέναντί του την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος στο επιθετικό κομμάτι(1.92xGoals ανά παιχνίδι), την δεύτερη καλύτερη ομάδα στον ανασταλτικό τομέα με επίδοση καταπληκτική(0.56xGoals ανά παιχνίδι), ένα σύνολο που βρίσκεται σε τοπ φόρμα και σούπερ ψυχολογική κατάσταση μετά το σερί που τρέχει το τελευταίο διάστημα.

Δεν είναι κακό να το παραδεχθούμε, ο Παναθηναϊκός που έχει αλλάξει 6 προπονητές σε λιγότερο από δύο χρόνια, έχει απέναντί του μία καλύτερη ομάδα. Μία ομάδα που δουλεύει με τον ίδιο εξαιρετικό προπονητή εδώ και πόσα χρόνια, γνωρίζει πολύ καλά τι ψάχνει στο χορτάρι και πως να το πάρει, δημιουργώντας συνεχώς νέους πρωταγωνιστές.

Για να μπορέσει απόψε το Τριφύλλι να καλύψει την συνολική ποδοσφαιρική διαφορά, θα πρέπει να είναι εκείνο που θα είναι πνευματικά ανώτερο, που θα παίξει αυτό το ντέρμπι χωρίς αύριο γιατί πραγματικά δεν υπάρχει αύριο. Κάθε προσωπική μονομαχία να είναι στα πράσινα βαμμένη, κάθε δεύτερη μπάλα να καταλήγει στα πόδια παικτών με την φανέλα του Παναθηναϊκού, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, οι αποφάσεις, οι επιλογές, οι κινήσεις, να είναι εκτελεσμένες με το μάξιμουμ της συγκέντρωσης.

Ο αστάθμητος παράγοντας Μπενίτεθ

Στην αποψινή συνθήκη του ντέρμπι υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας. Η παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ντεμπούτο σε μεγάλο παιχνίδι για τον Ισπανό κόουτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το πως θα διαχειριστεί το παιχνίδι.

Αν δηλαδή θα επενδύσει σε ένα δυνατό και ρισκαδόρικο ξεκίνημα με την αύρα της Λεωφόρου, αν θα επιλέξει να αφήσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ για να μην δώσει ίχνος ευνοϊκής επιθετικής μετάβασης σε μία ομάδα που είναι εξαιρετική στο επιθετικό transition, αν θα δούμε ένα σύνολο που θα μπει για να κυριαρχήσει ή να παίξει πίσω από την μπάλα και να ψάξει τις στιγμές του επιθετικά.

Είναι πράγματα που δεν τα έχουμε δει από τον έμπειρο κόουτς και θα παίξουν τον ρόλο τους στην εικόνα της αποψινής αναμέτρησης.

Οι πρωταγωνιστές

Τα μεγάλα παιχνίδια κρίνονται κατά βάση από τις λεπτομέρειες. Από τις στιγμές, από τους παίκτες που κάνουν ένα βήμα μπροστά και φωνάζουν ''εγώ''.

Από τους πρωταγωνιστές. Όπως στο Μάλμε ήταν ο Λαφόν και ο Τζούρισιτς για παράδειγμα. Ο ένας κράτησε το μηδέν στο κακό διάστημα, ο άλλος έδωσε την νίκη στο φινάλε.

Τέτοιους πρέπει να βρει και απόψε ο Παναθηναϊκός για να πάρει το ματς απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έχει σταθερές σε αυτό το κομμάτι, όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίβκοβιτς, ο Οζντόεφ...