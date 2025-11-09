Ένα εντυπωσιακό γκολ πέτυχε ο Ολυμπιακός, ανοίγοντας το σκορ στη Νεάπολη κόντρα στην Κηφισιά χάρη στο παρθενικό τέρμα του Ντιόγο Νασιμέντο.

Μετά το ακυρωθέν γκολ του Μουζακίτη και το δοκάρι του Ελ Καμπί, ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα χάρη στο παρθενικό τέρμα του Ντιόγο Νασιμέντο με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, στο 37ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική ανάπτυξη του παιχνιδιού, ο Ζέλσον έδωσε στον Ροντινέι, εκείνος είδε τον Νασιμέντο και έδωσε απίστευτη πάσα προς την περιοχή και ο Πορτογάλος εκτέλεσε με δύναμη για το 0-1.