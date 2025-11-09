Ο Σεμπάστιαν Λέτο είδε την τρίτη του κίτρινη κάρτα στον αγώνα της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό και συνεπώς δεν θα είναι στον πάγκο στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Την τρίτη του κίτρινη κάρτα αντίκρισε ο Σεμπάστιαν Λέτο στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη. Αυτό σημαίνει πως ο Αργεντινός τεχνικός δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας του στην αναμέτρηση της ερχόμενης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Επιπρόσθετα την κόκκινη κάρτα είδε ο προπονητής τερματοφύλακων της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Κωνσταντίνος Παγανιάς, ο οποίος επίσες δεν θα είναι στον πάγκο στον αγώνα της Θεσσαλονίκης.

Στη θέση του Λέτο θα κοουτσάρει ο άμεσης συνεργάτης του, Νίκος Παναγιωτάρας, ο οποίος είναι κάτοχος UEFA Pro.

Θυμίζουμε πως για το ματς με τον ΠΑΟΚ δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή λόγω καρτών οι Ρούμπεν Πέρεθ, Χόρχε Πόμπο, Αλμπέρτο Μποτία, Παύλος Παντελίδης και Μόιζες Ραμίρεζ. Οι τρεις Ισπανοί είχαν συμπληρώσει στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα και οι άλλοι δυο στη νίκη επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι.